TREMONTI: Ακούστε το νέο single "As The Silence Becomes Me"

"A Dying Machine" tracklist:

"Bringer Of War"

"From The Sky"

"A Dying Machine"

"Trust"

"Throw Them To The Lions"

"Make It Hurt"

"Traipse"

"The First The Last"

"A Lot Like Sin"

"The Day When Legions Burned"

"As The Silence Becomes Me"

"Take You With Me"

"Desolation"

"Found"





Οιπαρουσίασαν το νέο τους singleαπο το επερχόμενο άλμπουμ, που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω τηςστιςΗ μπάντα, που αποτελείται απο τουςκαιθυμίζουμε οτι θα εμφανιστεί στις 20 Ιουλίου στομαζί με τουςκαι