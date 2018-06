VAN CANTO: Lyric video για το νέο κομμάτι "Back In The Lead"

Οι Van Canto παρουσίασαν το lyric video του "Back In The Lead" απο το νέο τους άλμπουμ "Trust In Rust" που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 10 Αυγούστου.





"Trust In Rust" tracklist:

"Back In The Lead"

"Javelin"

"Trust In Rust"

"Ride The Sky" (feat. Kai Hansen)

"Melody"

"Neverland"

"Desert Snake"

"Darkest Days"

"Infinity"

"Hells Bells"

"Heading Home"





CD 2: Best Of - Orchestral Versions (available in the Digipack):

"The Mission" (Orchestral Version)

"Rain" (Orchestral Version)

"Hero" (Orchestral Version)

"Take To The Sky" (Orchestral Version)

"Water Fire Heaven Earth" (Orchestral Version)

"My Voice" (Orchestral Version)

"If I Die In Battle" (Orchestral Version)

"The Higher Flight" (Orchestral Version)

"Unholy" (Orchestral Version)

"The Other Ones" (Orchestral Version)