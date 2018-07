DEE SNIDER: Video για το νέο single "Become The Storm"

Ο Dee Snider παρουσίασε το video του "Become The Storm" απο το επερχόμενο προσωπικό του άλμπουμ με τίτλο "For The Love Of Metal" που αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω της Napalm Records στις 27 Ιουλίου με παραγωγό τον τραγουδιστή των Hatebreed, Jamey Jasta.