GOATWHORE: Τετάρτη 1 Αυγούστου @ An Club

GOATWHORE LIVE AT AN CLUB

01.08.2018





Οι, μας έρχονται από την μακρινή Νέα Ορλεάνη και εδώ και 22 χρόνια είναι ταγμένοι στο black/death metal! Ετοιμάσου για το πιο σκοτεινό live show της ζωής σου!Οιείναι μια blackened death/thrash metal μπάντα, που σχηματίστηκε το 1997 στη Νέα Ορλεάνη (Λουϊζιάνα) από τον τραγουδιστή/κιθαρίστα Sammy Duet μετά τη διάσπαση της προηγούμενης μπάντας του, Acid Bath (1991-1997, sludge/doom), ενώ παράλληλα συμμετείχε και στους Crowbar ( 1998- 2002, sludge/doom).Ο τραγουδίστης L. Ben Falgoust ΙΙ, μαζι με τον κιθαρίστα Ben Stout, Patrick Bruders(bass), και Zak Nolan(drums) απο τους Soilent Green (sludge/grindcore), ολοκλήρωσαν την σύνθεση της μπάντας, η οποία έκανε το ντεμπούτο της με το “Serenades to the Tides of Blood” .Tο πρώτο full-length album των Goatwhore, “The Eclipse of Ages into Black”, ακολούθησε στις αρχές του 2000.Το “ Funeral for the Rotting Sun” εμφανίστηκε το 2003, πριν η μπάντα υπογράψει στην Metal Blade για την κυκλοφορία του “A Haunting Curse” το φθινόπωρο του 2006.Πραγματοποίησαν εμφανίσεις στο Ozzfest 2008 και στο Ozzfest 2010.Το 2009, οι Goatwhore κυκλοφόρησαν το τέταρτο άλμπουμ τους, με τίτλο “Carving out the Eyes of God”, και περιόδευσαν με τους Obituary, μεταξύ άλλων.Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2010, οι Goatwhore περιόδευσαν στο "Bound by the Road” Tour με Devildriver, Suffocation και Thy will be Done.Το 2010, η μπάντα συμμετείχε στο soundtrack για το 2010 ριμέικ του “Splatterhouse” απο την Namco Bandai Games.Στις αρχές του 2012, κυκλοφόρησαν το πέμπτο άλμπουμ, με τίτλο “Blood for the Master”.Με το ντεμπούτο τους στην Rotten Records το 2000, “The Eclipse of the Ages Into Black”, “τα κακα παιδια” της Λουιζιάνα, οι Goatwhore, “εξερευνούν” το Old School Satanic Black metal όπως καμμία άλλη Αμερικανική μπάντα στο παρελθόν. Η καυστική αγριότητα και βλάσφημη πεποίθηση της μπάντας, χαιρετίστηκε απο πρωτοπόρους του είδους όπως Bathory και Venom καθώς και από τους απανταχού οπαδούς του black metal,αφού δεν ακολούθησαν τις ευφάνταστες, υπερ-ενορχηστρωμένες δημιουργίες της Ευρωπαϊκής σύγχρονης black metal σκηνής.Το δεύτερο άλμπουμ των Goatwhore, “Funeral Dirge For the Rotting Sun”, τους οδήγησε σε πιο σκοτεινά και αντισυμβατικά μουσικά μονοπάτια. Δημιούργησαν έτσι, ένα καινοτόμο black metal στερέωμα, ανίχνευοντας τις πιο μαύρες πτυχές του μυαλού και της ψυχής, μέσω μιας αγριότητας και μιας ατμοσφαιρικής έντασης που σε “αγκιστρώνει”.“Δεν θέλαμε να γραψουμε απλώς ένα άλμπουμ που θα θυμίζει το πρώτο μας. Θέλαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό αυτή τη φορά”, λέει το ιδρυτικό μέλος και κιθαρίστας Sammy Duet.“Νομίζω ότι έχουμε κάνει ένα μεγάλο βήμα πειραματισμού που θα καθορίσει το μέλλον μας”, προσθέτει ο frontman Louis B. (Ben) Falgoust ΙΙ.“Δεν ήταν τόσο μεγάλο το βήμα, αλλά ήταν αρκετό για να μας διαχωρίσει από τον κανόνα. Πείτε το όπως θέλετε, αλλά δεν έχουμε κάποιο όνομα για αυτό. Η μουσική μας είναι ενα μείγμα σκοτεινού rock and roll με μία “δοση” παλιού thrash metal. Ίσως φέραμε μια καινούργια και ακραία εκδοχή στην black metal σκηνή.Έχοντας διατηρήσει τον αρχικό ωμό και βίαιο τόνο της μπάντας και τα εναλλασσόμενα high-end, low-end φωνητικά των Falgoust και Duet, που διασφαλίζουν το απειλητικό ύφος τους, στο αλμπουμ Funeral Dirge υπάρχει τάξη στο χάος. Βελτιώνοντας τους αδυσώπητους ρυθμούς και το “πριόνισμα” της κιθάρας, που έφτιαξαν το “The Eclipse of Ages Into Black”, μας έδωσαν το”Vengeance of Demonic Fury” και το “Baptized In A Storm Of Swords” με περισσότερη δομή, βάθος και υφή.Οι Goatwhore έκαναν μια μάλλον δραματική στροφή στο "As the Sun Turns to Ash” και "Fires of the Judas Blood”. Με πιο δραματικό, αργό ρυθμό και απόκοσμη εναλλαγή στα φωνητικά και την κιθάρα, "αντηχούν”την πρωτοποριακή δημιουργία "Into The Pandemonium" των Celtic Frost και προσδίδουν έναν ακόμη πιο δυσοίωνο αέρα στο άλμπουμ. "Εξελισσόμαστε προς έναν πιο βαρύ ήχο. Νομίζω ότι οι στίχοι εισέρχονται βαθύτερα στο σκοτεινό ψυχισμό των ανθρώπων αυτή τη φορά.Είναι πιο αφηρημένοι, όπως για παράδειγμα στο στίχο από το “A Closure in Infinity”: "A black hole of undivine nature for destruction of heresy The stellar cycle about to be sucked into the imploding dark star To resurface an early cycle of man for a new millennium Closure begins in collapse, dissolving into the raven giant". Κάποιες φορές πρέπει να βλέπεις τις λέξεις και να ζωγραφίσεις μια εικόνα με αυτές, όπως δεν το έχεις ξανακάνει ποτέ”, είπε ο Falgoust. "Ένας δαίμονας μπορεί να είναι ένα πρόβλημα ή μια δύναμη της εξέγερσης. Είναι ανάλογα πως θα το δεις ή πως έχεις μάθει να το αντιλαμβάνεσαι”, συνέχισε.Μερικές φορές, όμως, οι έντονοι και προκλητικοί στίχοι δεν αφήνουν και πολλά στη φαντασία, όπως στο “Baptized in A Storm of Swords”. "Πολλοί από τους στίχους που έγραψα ήταν, είτε όταν ήμουν πολύ μεθυσμένος είτε όταν ήμουν πραγματικά σε κατάθλιψη", ειπε ο Duet. "Το 2002 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για μένα και νομίζω ότι μπορείτε να το δείτε στους στίχους και τη μουσική αυτού του άλμπουμ. Παρ' όλο που είναι μοχθηρό, εξακολουθεί να έχει εναν πολύ καταθλιπτικό, αυτοκτονικό τόνο. Πολλοί από τους στίχους, γράφτηκαν με το ίδιο μου το αίμα ... η ζωή είναι ένα πολύ σκοτεινο μέρος μερικές φορές".Παρ' ότι ο Duet (πρώην κιθαρίστας των θρύλων του underground, Acid Bath) μοιράζοταν το χρόνο του με τους Crowbar της Νέας Ορλεάνης και ο Falgoust με τους Soilent Green, η εξέλιξη των Goatwhore δεν είναι τίποτα λιγότερο από εκπληκτική. Παρά τις άλλες δεσμεύσεις, η μπάντα περιόδευσε εκτενώς, παίζοντας σε πάνω από 100 live shows στις ΗΠΑ μαζί με τους Mortician, Immolation και GWAR, ενώ βρήκε και το χρόνο να γράψει και να ηχογραφήσει ένα ορόσημο δεύτερο άλμπουμ. Στην πορεία, οι Goatwhore (ολοκληρώνοντας τον ήχο τους με τους Zak Nolan-drums και Pat Bruders-bass) χρειάστηκε να προσλάβουν έναν δεύτερο κιθαρίστα, τον Tim Holsinger, και να αφήσουν τον Falgoust να αναρρώσει από τα σοβαρά τραύματα που είχε υποστεί σε τροχαίο ατύχημα, ενώ περιόδευε με τους Soilent Green.Όμως, ό,τι δε σε σκοτώνει σε κάνει πιο δυνατό. "Νομίζω ότι ήμασταν αρκετά τυχεροί που κάναμε κάποια από τα tours για το τελευταίο μας cd", δήλωσε ο Falgoust. "Η τελευταία περιοδεία μας, πριν από την εγγραφή του νέου μας cd με τους GWAR, ήταν ένα εξαιρετικό βήμα για μας ώστε να στρωθούμε στην δουλεια για το καινούριο άλμπουμ. Να περιοδεύεις είναι πάντα εξαιρετικό. Με τους Goatwhore, αυτή η εμπειρία γίνεται όλο και καλύτερη κάθε φορά. Δουλέψαμε πολύ σκληρά για να βάλουμε τα θεμέλια για τους Goatwhore με την κυκλοφορία του πρώτου μας άλμπουμ. Όπως έχουμε ξαναπεί, αυτό δεν είναι ένα“side project”, όπως τόσοι πολλοί το αποκαλούν”.Το νέο άλμπουμ των Goatwhore, με τίτλο “Vengeful Ascension”, κυκλοφόρησε από την Metal Blade Records τον Ιούνιο του 2017 και οι κριτικές που έχει λάβει, εως τώρα, είναι διθυραμβικές. Όπως αναφέρεται και στο Blabbermouth: “GOATWHORE shows no signs of slowing down and hanging up its blackened hooves. To the contrary, "Vengeful Ascension" proves that the band is firing on all cylinders, standing tall as one of extreme metal's leading bands.”Εισιτηρια:( προπωληση),(ταμειο).Τα εισιτηρια προπωλησης θα ειναι διαθεσιμα απο Παρασκευη 22/6, στα παρακατω σημεια:- Metal Era, Εμ.Μπενακη 22- Rhythm Records, Εμ. Μπενακη 74, Εξαρχεια- Full Moon, Θεμιστοκλεους 42, Eξαρχεια- Full Moon,, Νορμανου 7, Μοναστηρακι