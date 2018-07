MADDER MORTEM: Νέο album τον Σεπτέμβριο. Ακούστε το "Moonlight Over Silver White"

"Marrow" tracklist:

01. Untethered

02. Liberator

03. Moonlight Over Silver White

04. Until You Return

05. My Will Be Done

06. Far From Home

07. Marrow

08. White Snow, Red Shadows

09. Stumble On

10. Waiting To Fall

11. Tethered





Οιανακοίνωσαν το νέο τους άλμπουμ. Ο διάδοχος του(2016) τιτλοφορείταικαι η κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί απο τηνγια τιςΑπο την νέα δισκογραφική δουλειά του Νορβηγικού avantgarde συγκροτήματος μπορείτε να πάρετε μια πρώτη γεύση ακούγοντας παρακάτω το κομμάτιΟικλείνουν το 2019 τα 20 τους χρόνια και για να το γιορτάσουν ανακοίνωσαν επίσης την επανακυκλοφορία τουμέσα στο οποίο όλα τα τραγούδια θα είναι επαναηχογραφημένα.