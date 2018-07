MONTH’S RELEASES: Ιούλιος 2018

Νέες κυκλοφορίες Ιουλίου 2018 Atrocity, Immortal, Obscura, Rotting Christ, Raw in Sect, Black Trinity, Gravewards, Lykaionas, Powerwolf, Halestorm, Epica, Dee Snider, Between The Buried And Me, Tarja, Michael Romeo, Hanzel Und Gretyl, DevilDriver κ.α.