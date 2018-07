NEW PAST: Δείτε το νέο τους video για το κομμάτι "The Charlatan"

Μετά από τις πολύ επιτυχημένες συναυλίες στο πρώτο μισό του 2018 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι New Past παρουσιάζουν το νέο του video clip για το κομμάτι "The Charlatan", με σκηνοθέτη τον Sanity Assassin (Press Eject and Give me the Tape).