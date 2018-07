POWERWOLF: Lyric video για το νέο κομμάτι "Incense & Iron"

"The Sacrament Of Sin" tracklist:

01. Fire & Forgive

02. Demons Are A Girl's Best Friend

03. Killers With The Cross

04. Incense And Iron

05. Where The Wild Wolves Have Gone

06. Stossgebet

07. Nightside Of Siberia

08. The Sacrament Of Sin

09. Venom Of Venus

10. Nighttime Rebel

11. Fist By Fist (Sacralize Or Strike)

12. Midnight Madonna (Bonus Track - only available at EMP and Napalm Records-Mailorder)





Το άλμπουμ διασκευών τιτλοφορείται "Communio Lupatuml" και περιέχει τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Powerwolf διασκευασμένες απο μεγάλα ονόματα της διεθνής μέταλ σκηνής.





"Communio Lupatuml" tracklist:

"Sacred & Wild" - Epica

"We Drink Your Blood" - Saltatio Mortis

"Kiss Of The Cobra King" - Caliban

"Resurrection By Erection" - Battle Beast

"Night Of The Werewolves" - Heaven Shall Burn

"The Evil Made Me Do It" - Kadavar

"Let There Be Night" - Kissin' Dynamite

"Amen & Attack" - Mille Petrozza (Kreator) & Marc Görtz (Caliban)

"Army Of The Night" - Amaranthe

"Nata vimpi cvrmi da / Ira Sancti (When the Saints Are Going Wild)" - Eluveitie