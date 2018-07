Σαν Σήμερα - 12 ΙΟΥΛΙΟΥ

Γενέθλια σήμερα για τους Eric Adams (Manowar), John Petrucci (Dream Theater) και Sharon den Adel (Within Temptation). Οι Amorphis κυκλοφορούν το "Tales From The Thousand Lakes", ο Alice Cooper το "The Last Temptation", οι Obituary το "Frozen in Time", οι Decapitated το "Carnival Is Forever" και Suicide Silence το "The Black Crown".

















Γεννιέται στο Waddinxveen της Ολλανδίας η τραγουδίστρια των Within Temptation, Sharon den Adel (Sharon Janny den Adel).





Απο πολύ μικρή ηλικία, η Sharon έζησε σε τουλάχιστον δέκα διαφορετικές χώρες συμπεριλαμβανομένης και της Ινδονησίας που έζησε εκεί μέχρι τα έξι της χρόνια. Ξεκίνησε να τραγουδά σε ηλικία 14 ετών σε διάφορες μπάντες ενώ στο Γυμνάσιο γνώρισε τον Robert Westerholt οποίος την σύστησε στους Paradise Lost.





Το 1996 μαζί με τον Westerholt θα σχηματίσουν τους The Portal που λίγο πριν την πρώτη τους ηχογράφηση θα μετονομαστούν σε Within Temptation. Εκτός απο τους Within Temptation η Sharon den Adel έχει συνεργαστεί με πληθώρα ονομάτων όπως Tarja Turunen, Armin van Buuren, After Forever, De Heideroosjes, Oomph!, Delain, Agua de Annique, Anneke van Giersbergen, Avantasia, Ayreon, Timo Tolkki κ.α.





Πριν γίνουν γνωστοί οι Within Temptation, η Sharon δούλευε σε μία εταιρία μόδας. Όταν, όμως, το συγκρότημα έγινε ευρέως γνωστό με τo single "Ice Queen", αποφάσισε να αφήσει τη δουλειά της και να ασχοληθεί με τη μουσική. Ωστόσο, εξακολούθησε να χρησιμοποιεί τις γνώσεις της στη μόδα για τις ανάγκες του συγκροτήματος. Δημιουργεί τα σκηνικά, τα κοστούμια του συγκροτήματος για τις συναυλίες και διάφορα merchandise για τους Within Temptation.





Οι Amorphis κυκλοφορούν το δεύτερο άλμπουμ τους με τίτλο "Tales From The Thousand Lakes". Η περιορισμένη έκδοση του άλμπουμ θα κυκλοφορήσει με την διασκευή του "Light My Fire" των Doors ως bonus track και το 2001 θα επανακυκλοφορήσει με bonus tracks κομμάτια απο το EP "Black Winter Day" μαζί με το "Light My Fire".













Κυκλοφορεί το εικοστό άλμπουμ του Alice Cooper με τίτλο "The Last Temptation".









Κυκλοφορεί το έκτο άλμπουμ των Obituary με τίτλο "Frozen in Time". Πρόκειται για το πρώτο άλμπουμ της Αμερικανικής death metal μπάντας μετά απο οκτώ χρόνια σιωπής, αλλά και το τελευταίο με τον κιθαρίστα Allen West στην σύνθεσή της.









Οι Decapitated κυκλοφορούν το πέμπτο τους άλμπουμ, με τίτλο "Carnival Is Forever". Είναι το πρώτο άλμπουμ της Πολωνικής death metal μπάντας με τον τραγουδιστή Rafał "Rasta" Piotrowski και το μοναδικό με τους Filip "Heinrich" Hałucha (μπάσο) και Kerim "Krimh" Lechner (ντραμς)









Suicide Silence, με τίτλο "The Black Crown". Πρόκειται για το τελευταίο άλμπουμ του deathcore συγκροτήματος με τον τραγουδιστή Mitch Lucker ο οποίος σκοτώθηκε την 1η Νοεμβρίου του 2012. Κυκλοφορεί το τρίτο άλμπουμ των, με τίτλο. Πρόκειται για το τελευταίο άλμπουμ του deathcore συγκροτήματος με τον τραγουδιστήο οποίος









