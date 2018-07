SLASH: Νέο album στον Σεπτέμβριο. Ακούστε το "Driving Rain"

"Living The Dream" tracklist:

01. The Call Of The Wild

02. Serve You Right

03. My Antidote

04. Mind Your Manners

05. Lost Inside The Girl

06. Read Between The Lines

07. Slow Grind

08. The One You Loved Is Gone

09. Driving Rain

10. Sugar Cane

11. The Great Pretender

12. Boulevard Of Broken Hearts









ανακοίνωσε την κυκλοφορία του διαδόχου του(2014). Το νέο προσωπικό άλμπουμ του κιθαρίστα τιτλοφορείταικαι αναμένεται να κυκλοφορήσει στιςμέσω της ιδιόκτητης δισκογραφικής του εταιρίας,Παράλληλα οέδωσε μια γεύση απο την επερχόμενη τέταρτη δισκογραφική του δουλειά στην οποία συμμετέχουν οιμε το κομμάτιτο οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω.