STELIOS VENTAS: "Faded Flower" EP

TRACKLISTING

01. Faded Flower

02. The Way I Do

03. My Queen

04. Alone In The Desert









'Αφροδίτη Κ.' for bbr





Καλοί δίσκοι βγαίνουν κάθε χρόνο, αλλά χρειάζεται χρόνος και διάθεση για να τους εντοπίσεις.Ένας από αυτούς είναι το νέο Epτου Αθηναίου rockerπου μετά από δύο χρόνια απο το ολοκληρωμένο ντεμπούτο τουμας παρουσιάζει 5 νέες εξαιρετικές συνθέσεις, μοναδικής αισθητικής.Όλος ο πυρήνας είναι βουτηγμένος στο Rock εκπληκτικό σε επίπεδο παραγωγής ,σύνθεσης και στίχων. Έχουμε μια εκτελεστική ευελιξία, κάνοντας τον ήχο τουσε γενικές διαστάσεις γκαζιάρικο και πλούσιο, χωρίς όμως υπερβολές.Αξίζει να σημειωθεί παραγωγή και μίξη την έχει επιμεληθεί ο ίδιος.Α, να μη ξεχάσω το ομώνυμο … τοείναι κομματάρα!Πραγματικά, αναμένουμε με ενδιαφέρον την συνέχεια….