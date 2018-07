Οι Ten ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ. Η νέα δισκογραφική δουλειά των Βρετανών τιτλοφορείται "Illuminati" και θα είναι διαθέσιμο απο τις 9 Νοεμβρίου. σε CD/LP/Digital.





Ακολουθεί το tracklist:





"Illuminati" tracklist:

1. Be As You Are Forever

2. Shield Wall

3. The Esoteric Ocean

4. Jericho

5. Rosetta Stone

6. Illuminati

7. Heaven And The Holier-Than-Thou

8. Exile

9. Mephistopheles

10. Of Battles Lost And Won