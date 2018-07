THE LAZYTRAINS: Δείτε το νέο τους video για το κομμάτι "The sound of the blues"

Λίγα λόγια για τους Lazytrains....

Κάποτε οείπε:Στο ολοκαίνουριο video clip τους,οικαι το τρένο χάνουν και το επόμενο παίρνουν και μια σειρά από γεγονότα που σου ζωγραφίζουν ένα γλυκό χαμόγελο συμβαίνουν !Εξελίσσονται όλα με μαεστρία χάρη στη ματιά τουΑπολαύστε το!Music-lyrics:Special thanks to our old members:Recorded atAnd. Recording engineers:MVT Production facebook page:https://www.facebook.com/mvtsproducti...MVT Production youtube page:https://www.youtube.com/channel/UC2M0..Παραγωγή: MVT ProductionΔιευθ. παραγωγής: Σταύρος ΚουτσογιαννάκηςΣκηνοθεσία: Λουκάς ΓιασηράνηςΔιευθηνση Φωτογραφία: Βαγγέλης ΤσαγκαράκηςArt direction: Φοίβος ΠουλτσιάκηςMake up: Μαριαννίνα ΠάτσαHair stylist: Κατερίνα Βρεττού (Pretty)Συμμετείχαν: Σοφία Τσαγκαράκη, Κατερίνα Ξαγοράρη.Lazytrains... Μουσικές από την ευρεία και αγαπημένη οικογένεια του blues (κάτι σαν Rock'n'rRollGaragePunkSwingΚάπωςΈτσι).Feelgood vibe, γέλιο (αλλά μακριά από... το γελοίο), ζωντανές εμφανίσεις (που είναι πολύ ζωντανές) και σοβαρές πλάκες. Παίζουν δικό τους υλικό, και παίζουν και διασκευές (που συνήθως τις κάνουν αγνώριστες), και αυτόν τον καιρό ηχογραφούν και το δικό τους υλικό. Μπόλικα λάιβ στο ενεργητικό τους, σε φεστιβάλ (Hard as a Rock Vol 3, B Fest 2016, φεστιβαλ για τα 25 χρόνια του 9,84 στην Τεχνοπολη) και σε διάφορους χώρους-σταθερός κοινός παρονομαστής ο χορός και η ενέργεια.Στο τρένο συνοδός είναι η Μαρία Ιωαννίδου (φωνή-καζού), στο βαγκόν-ρεστοράν σερβίρει ο Ορέστης Ζυρινης (σαξόφωνο) . Την ατμάμαξα οδηγεί η μηχανοδηγός Ελενη Φυσέκη (τύμπανα-φωνητικά) και πίσω της φτυαρίζει ο θερμαστής Λευτέρης Κατσάς (μπάσο).Ελεγκτή εισητηρίων δεν έχει �Η διαδρομή ξεκίνησε πριν απο 5-6 χρονια (περίπου) με την Μαρία Ιωαννίδου στη φωνή, την Ελένη Φυσέκη στα ντραμς, τον Δημήτρη Παπαλάκη στην κιθάρα και τον Δημήτρη Μελανη στο μπάσο. Το 2015 το προσωπικό ανανεώθηκε με τον Λευτέρη Κατσά στο μπάσο και τον Ηλία Βουγιούκα στην κιθάρα. Το 2016 ανέβηκε στο τρένο και ο Ορέστης Ζυρίνης (σαξόφωνο). Η τρέχουσα χρονιά είδε τον Στέφανο Ανδρίτσιο (κιθάρα) να επιβιβάζεται δυναμικά.Facebook Page :