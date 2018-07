U.D.O.: Video για το νέο κομμάτι "One Heart One Soul"

Οι U.D.O. παρουσίασαν το video του "One Heart One Soul" απο το επερχόμενο άλμπουμ τους με τίτλο "Steelfactory" που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 31 Αυγούστου μέσω της AFM.





Δείτε το παρακάτω!





"Steelfactory" tracklist:

01. Tongue Reaper

02. Make The Move

03. Keeper Of My Soul

04. In The Heat Of The Night

05. Raise The Game

06. Blood On Fire

07. Rising High

08. The Devil Is An Angel (digipack bonus track)

09. Hungry And Angry

10. One Heart One Soul

11. Pictures In My Dreams (digipack bonus track)

12. A Bite Of Evil

13. Eraser

14. Rose In The Desert

15. The Way