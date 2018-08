KIP WINGER: Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου @ Wave Athens

Wave Presents...- Special Acoustic Show Live in Athens -Wave Presents...Grammy Nominated 2017 !Special Guest:Opening Act :Event info : https://www.facebook.com/events/2203524859880807 Προπώληση : Viva.gr – Sirens records – Cult café barΤιμές εισιτηρίων: Προπώληση, ΤαμείοDoors Open: 20:00Venue: Wave Athens / Ηρακλειδών 61, Γκάζι, ένας μουσικός με τεράστιους μουσικούς ορίζοντες θα είναι την χώρα μας για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018. Με ακουστικό show και set list τραγουδιών και με συντροφιά την κιθαριστική αύρα και το ταλέντο του συνθέτει το δικό του μουσικό στρόβιλο!Έχει εμφανιστεί αρκετές φορές στην Ελλάδα που είναι από τους αγαπημένους του προορισμούς και κάθε εμφάνιση του είναι ξεχωριστή. Η πρόσφατη βράβευση του με το βραβείο Grammy αποτελεί μια ακόμη επιβράβευση για την προσφορά του και την πορεία του στην μουσική. Κάποιους απ τις πιο σημαντικές στιγμές αυτής της πορείας θα μοιραστεί μαζί μας στην σκηνή του Wave.Γεννημένος στο Denver των Ηνωμένων Πολιτειών, από γονείς μουσικούς, ο Kip Winger δεν χαρακτηρίζεται απλώς ως ένας καλλιτέχνης που επιβίωσε του λεγόμενου hair metal κύματος που στα μέσα της δεκαετίας του ‘80 σάρωσε τα charts της Αμερικής! Το μουσικό του background ως μπασίστας/τραγουδιστής αλλά και ως μουσικός γενικότερα είναι εξαιρετικά πλούσιο και πολυσχιδές. Μόλις στα 16 του χρόνια αρχίζει να ασχολείται με την κλασσική μουσική και για 2 χρόνια συμμετάσχει ενεργά στην μπάντα του super star Αlice Cooper, κάνοντας περιοδείες και ηχογραφώντας δύο άλμπουμ μαζί.Στόχος του πάντα όμως ήταν σχηματίσει το δικό του συγκρότημα και κάπως έτσι οι πολυβραβευμένοι WINGER θα γεννηθούν κυκλοφορώντας τρία άλμπουμ και γνωρίζοντας πολύ μεγάλη επιτυχία. Το 1990 βραβεύονται ως "Best New Heavy Metal Band" (American Music Award) αν και ο ήχος τους πλησιάζει πιο πολύ το hard rock παρά το heavy metal.Το 1994 οι WINGER κλείνουν τον πρώτο κύκλο ζωής τους κι ο Kip Winger θα μετακομίσει το Μεξικό προκειμένου να συνεχίσει τις μουσικές του σπουδές. Κυκλοφορεί τρία προσωπικά άλμπουμ με ήχο βασισμένο κατά κύριο λόγο στις ακουστικές και κλασικές κιθάρες και φόρμες, πολύ διαφορετικό σε σχέση με αυτόν που είχε με την μπάντα του.Το 2006 θέλοντας να επιστρέψει στον πιο σκληρό ήχο δημιουργεί ξανά τους WINGER και μάλιστα με το άλμπουμ “Karma” το 2009, πλησιάζουν το ζενίθ της δημιουργικότητας τους. Ακολούθως η σε τέσσερα μέρη σύνθεση του “Conversations with Nijinsky” θα ανέβει στην κορυφή του Billboard κλασικής μουσικής των Η.Π.Α.Links:Προπώληση εισιτηρίων: Viva.gr – Sirens records – Cult café barΤιμές εισιτηρίων: Προπώληση, Ταμείο