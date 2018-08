SONS OF APOLLO: Μήνυμα Jeff Scott Soto για το live της Αθήνας

Οι σύγχρονοι Θεοί της Μουσικής. Ένα πραγματικό supergroup, αποτελούμενο από μέλη τωνκαι, για πρώτη φορά στην Ελλάδα!Αυτοί είναι οι, και θα βρίσκονται στη χώρα μας τη για μία και μοναδική εμφάνιση στο, φέρνοντας μαζί τους το πολυσυζητημένο, νέο album τους, αλλά και ένα live set που θα ικανοποιήσει και τους πιο απαιτητικούς, και θα συζητιέται για πολύ καιρό.Oιέρχονται στην Αθήνα για το live της χρονιάς, στα πλαίσια της sold out παγκόσμιας περιοδείας τους, με διθυραμβικές κριτικές και μια υποψηφιότητα 'International Band/Artist of the Year' στα Progressive Music Awards. Οι αποσκευές τους είναι γεμάτες και τα στοιχήματα ποντάρουν σ’ αυτούς!προσκαλεί με τον δικό του ιδιαίτερο τρόπο του τους Έλληνες φίλους τους στη μεγάλη τους συναυλία στο Fuzz!Τα early bird εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί.Η προπώληση συνεχίζεται σε αμείωτους ρυθμούς, στην τιμή των 35 Ευρώ,η οποία θα παραμείνει σταθερή μέχρι και την ημέρα της συναυλίας.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣVenue: Fuzz Live Music Club (Πατριάρχου Ιωακείμ 1, Ταύρος)Ημερομηνία: Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018Πόρτες: 20:00Τιμές Εισιτηρίων: Early Bird(sold out) | Προπώληση & Ταμείο:Προπώληση: www.viva.gr | 11876 |Seven Spots | Reload| Media Markt | Ευριπίδης| Τεχνόπολη| Αθηνόραμα.gr | Viva KioskFacebook event page: https://www.facebook.com/events/1671960432882771