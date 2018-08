SPINBALL: "Shadows"

Tracklist:

1.The Dirge

2. How Do You Feel

3. All Our Hope And Love

4. Shadows

5.I Feel Free

6. Forever I Will Wait

7. Absence

8.Time To Go





'Αφροδίτη Κ.' for bbr

Τοέρχεται να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά της εγχώριας (και όχι μόνο) σκηνής. Οιείναι μια Ροκ μπάντα από την Αθήνα έχοντας ηχογραφήσει έως τώρα δύο άλμπουμ.Τοπεριέχει 8 καλοδουλεμένα τραγούδια σε hard rock alternative ρυθμούς που δεν αφήνουν κανένα ασυγκίνητο, αφού ο φρέσκος αέρας και η γυαλιστερή παραγωγή, σε βάζουν αμέσως στο νόημα και το συναίσθημα που θέλουν να μας μεταδώσουν.Ένας δίσκος με χαρακτήρα που το βροντοφωνάζει σε κάθε δευτερόλεπτο του, σε κάθε στροφή, στο πώς παίζουν όλα τα μέλη, σαν να έχουν να αποδείξουν κάτι, αλλά με έναν αέρα ότι ήδη το απέδειξαν: Εξέλιξη.Τα μέλη τωνείναι ο(φωνητικά), ο(κιθάρα), ο(πλήκτρα), ο(τύμπανα) και ο(μπάσο). Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αρχική σύνθεση του γκρουπ στο μπάσο βρίσκονταν ομέχρι και το Μάιο του 2012, ο οποίος αποτελεί ακόμα τον βασικό στιχουργό της μπάντας.