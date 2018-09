Alpha Steppa, Kaya Foundation Crew : Παρασκευή 12 Οκτωβρίου @ An Club

Αlpha Steppa (U.K) & Κaya Foundation Crew at AN CLUB!

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΟΚΤ /Αn Club





starts after 22:00, support ticket 13 euro





DUB MEETING AT AN CLUB





Η Prophecy RECORDS*stand proud* έχει την τιμή να υποδέχεται για πρώτη φορά στην Αθήνα, στην σκηνή του θρυλικού Αn Club ,

τους ΑLPHA Steppa (U.K) & ΚΑΥΑ Foundation CREW (ROMANIA).

ΚΑΥΑ FOUNDATION CREW .









είναι μουσικός και παραγωγός της DUB σκηνής με έντονη δισκογραφική παρουσία αλλά και με αμέτρητες ζωντανές εμφανίσεις σε όλο τον κόσμο !Είναι μέλος της οικογένειας των θρυλικών ALPHA &OMEGA και εδώ και πολλά χρόνια συνεχίζει την dub παράδοση της με την δική του ξεχωριστή αισθητική και τεχνική .Το 2010 άρχισε να εκδίδει τις δικές του προσωπικές δισκογραφικές κυκλοφορίες απο την STEPPAS RECORDS ,συνδυάζοντας τις μουσικές του καταβολές από τα soundsystem &dubplates με τον σύγχρονο U.K BASS ήχο ,έχωντας ως αποτέλεσμα τις συνεργασίες με θρυλικούς reggae καλλιτέχνες και παραγωγούς !LEE PERRY, GREGORY ISSACS,MAD PROFESSOR αλλά και αρκετοί σύγχρονοι ταλαντούχοι ερμηνευτές συμμετέχουν στις sold out κυκλοφορίες της STEPPAS RECORDS .Με αφετηρία τους το Βουκουρέστι της Ρουμανίας θα ξεκινήσουν το ταξίδι τους για μία συνάντηση ,αυτή την φορά στην Αθήνα .Οι Kaya Foundation ξεκίνησαν πριν απο 10 χρόνια την διαδρομή τους στην reggae & soundsystem σκηνή της Ρουμανίας έχοντας δημιουργήσει το δικό τους ηχοσύστημα (ΚΟGAION SOUNDSYSTEM) αλλά και οργανώνοντας αρκετές βραδιές & φεστιβάλ στην χώρα τους,διαδίδοντας με τον καλύτερο τρόπο την reggae &dub κουλτούρα .Το Prophecy Records είναι ένα ανεξάρτητο δισκογραφικό εγχείρημα που δημιουργήθηκε το 2012. Η πρώτη του κυκλοφορία σε βινύλιο ήταν ένα EP 12'' με κομμάτια όπως τα FIRE BURN (B JUDAH) & REVELATION TIME (B JUDAH ft Hornsman Coyte) ηχογραφημένα στο Hall Place Studio του Leeds. H επόμενη δισκογραφική κυκλοφορία ήρθε 3 χρόνια μετά, το 2015, πάλι σε παραγωγή του ΒUNNIGTON JUDAH & Artman /Jideh και ήταν ένα 7''ιντσο βινύλιο με το κομμάτι LOVE JAH/DUB JAH. Oι επόμενες δισκογραφικές παραγωγές της Prophecy επιφυλάσσουν συνεργασίες με τους θρύλους της reggae, Prince Alla, Johnny Osbourne και Hornsman Coyote στο τρομπόνι σε παραγωγή του Somehow Art .Αρκετοί είναι και οι καλλιτέχνες που ήρθαν για πρώτη φορά , καλεσμένοι του PROPHECY! .CONSCIOUS SOUNDS(U.K)ft CHAZBO &D.KINGJAY,EL FATA (U.K),DANCEHALL TRADITION(ROM),SAMMY DREADLOCKS/IRATION STEPPAS CREW,BUNNINGTON JUDAH(U.K),HORNSMAN COYOTE(SERBIA),RAS SNIFFA RANKS(U.K),DADDY MORSE,FAR EAST(FR) ,IRIE WARRIORS SOUNDSYSTEM(ROM)O.B.F ft SHANTI D&SR WILSON,SUNS OF DUB,SOUL STEREO (FR),CONSIOUS EMBASSY(FR),KING ALPHA(U.K),ALPHA AND OMEGA ft RAS TINNY και οι θρύλοι της reggae απο την Jamaica JOHNNY OSBOURNE,PRINCE ALLA , JOHNNY CLARKE !support by https://www.hippocrates-seeds.com/el/