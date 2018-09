Bus The Unknown Secretary, Knock Nevis, Devil Flower Mantis: Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου @ An club

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ









Bus the unknown secretary

Knock Nevis

Devil Flower Mantis









Live at AN CLUB!Heavy, γκρουβάτο Rock n 'Roll που απογειώνει τις αισθήσεις και ξυπνάει και τις πιο κρυφές επιθυμίες! Οι, έρχονται με μοναδικό σκοπό να ξεγυμνώσουν κάθε αλήθεια τους! Μην το χάσεις...!τετραμελές Heavy Rock n 'Roll μπάντα από την Αθήναπερισσότερο γνωστοί ως BUS: Aρχικά: Β για Bus, U για Unknown και S για Secretary.Επηρεασμένοι από τις δεκαετίες των 60s-70s-80s και 90s όπως:οι Beatles, MC5, οι Stooges, ο Alice Cooper, οι Sex Pistols, Iron Maiden, Judas Priest, Mercyful FateSepultura, Entombed, The Melvins, Nirvana, Electric Wizard, Orange Goblin και πολλοί άλλοι.Το συγκρότημα είναι ενεργό από το 2011 με δύο E.P και ένα πλήρες άλμπουμ, "The Impious Tapes", "The Cross" EPs (2014), "The Unknown Secretary" LP (2016).Τα τελευταία τέσσερα χρόνια η μπάντα σημειώνει ζωντανές εμφανίσεις στην Αθήνα αλλα και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, όπως η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, ο Βόλοςη Καλαμάτα, η Σπάρτη και εκτός των συνόρων, στη Σόφια (BG).Στο παρελθόν εχουν ανοίξει ως special guests για τους Orchid (USA) και για τους Uncle Acid & The Deadbeats (UK), τελευταία επίσημη εμφάνιση τους στο Athens Desertfest 2017.Επί του παρόντος έχουν ολοκληρώσει τις ηχογραφήσεις για το δεύτερο άλμπουμ τους το οποίο θα εκδωθεί σύντομα και δηλώνουν υπεύθυνα ότι είναι έτοιμοι να ξαναγυρίσουν στο δρόμο.rock’n’roll power τρίο που σχηματίστηκε στην Αθήνα στις αρχές του 2017.Στην αρχή η φάση είχε ξεκινήσει στη λογική ενός project με κιθάρες και τύμπανα, μετά προστέθηκαν μπάσο και φωνητικά και το πράγμα πήρε τον δρόμο του.Αποτελούμαστε από το Jorgo (Korsikov) στο μπάσο και το μικρόφωνο, τον Andrew (ex - Drunk Motherfuckers) στην κιθάρα και τον Jerry (Disconnected) στα τύμπανα.Σκοπός μας ήταν εξαρχής η έκφραση μέσα από διαφορετικές φόρμες..Βρήκαμε και το κατάλληλο όνομα, που μας έκανε το κλικ – πήραμε το όνομα του μεγαλύτερου supertanker που φτιάχτηκε ποτέ– και το ταξίδι ξεκίνησε.Με την στήριξη του smoking community,πραγματοποιήσαμε τις πρώτες εμφανίσεις στο σανίδι και μπαίνουμε δυναμικά να στρώσουμε τα επόμενα μονοπάτια μας.is a heavy psych group from Athens, Greece formed in 2016.Main music influences include bands like Black Sabbath, Kyuss, Monster Magnet, Fu Manchu, Alice in Chains, Soundgarden.The band members have been involved in various heavy rock projects in the past including bands like Contra Limit, Spacement, Bonze's Fuel and others.At the moment, they are working on their debut album expected to be released within 2018.------------------------------------------------------------------------------------------poster : Fuzz ink.Είσοδος : 6€