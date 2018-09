DEICIDE: Video για το νέο κομμάτι "Defying the Sacred"

Μετά τα "Seal The Tomb Below" και "Excommunicated" οι Deicide δίνουν στη δημοσιότητα ένα ακόμη κομμάτι απο το νέο τους άλμπουμ με τίτλο "Overtures Of Blasphemy" που κυκλοφορεί απο σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, μέσω της Century Media Records. Ο λόγος για το "Defying the Sacred" το οποίο μπορείτε να ακούσετε μέσω του επίσημου video που το συνοδεύει.