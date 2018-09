DIMLIGHT, LACHRYMOSE, BUILDING CHAOS, HATEFLAMES: Σάββατο 6 Οκτωβρίου @ Methodia

DIMLIGHT, LACHRYMOSE, BUILDING CHAOS, HATEFLAMES live @ METHODIA (Σάββατο 6 Οκτωβρίου 2018)









DIMLIGHT

LACHRYMOSE

BUILDING CHAOS

HATEFLAMES

Οι, σίγουρα μία από τις καλύτερες ελληνικές female fronted μπάντες, που έχουν ξεχωρίσει με το ιδιαίτερο dark/death/gothic metal τους, ηχογραφούν το τέταρτο τους άλμπουμ και θα εμφανιστούν για πρώτη φορά με την εντυπωσιακή τους νέα τραγουδίστρια Mora!Σε θέση co-headliner θα σταθούν οι LACHRYMOSE, άλλη μια ιδιαίτερη female fronted μπάντα που μετά το πρώτο της άλμπουμ που κυκλοφόρησε από τη γερμανική Pure Steel, παρουσιάζουν για πρώτη φορά στο αθηναϊκό κοινό, το νέο τους EP “The Unseen” , όπου επιδίδονται πάλι στο ξεχωριστό τους μελωδικό dark/doom!Πριν, θα εμφανιστούν οι BUILDING CHAOS.Μία μπάντα που κυκλοφόρησε πρόσφατα το πρώτο της άλμπουμ, που είναι ένα πολύ ελκυστικό μείγμα από thrash, country, blues και heavy!Το live θα ανοίξουν οι πολύ ελπιδοφόροι, HATEFLAMES, που έχουν κάνει ένα εντυπωσιακό μπάσιμο στα αθηναϊκά metal live και αυτή την εποχή ηχογραφούν το πρώτο τους άλμπουμ!Είσοδος: 7 ευρώDoors open: 19:30Ώρες εμφάνισης:Hateflames 20:30-21:00Building Chaos: 21:10-21:40Lachrymose : 21:50-22:50Dimlight: 23:00-00:20Facebook event https://www.facebook.com/events/227525311299246 Η μουσική των DIMLIGHT θα μπορούσε να χαρακτηριστεί συμφωνικό death metal με σκοτεινά συμφωνικά στοιχεία, επιθετικές κιθάρες και κοφτερά γυναικεία φωνητικά που ντουμπλάρονται από brutal ανδρικά!Η μπάντα είναι εξαιρετικά ενεργή σε ζωντανές εμφανίσεις παγκοσμίως και η παρουσία τους στη σκηνή απελευθερώνει πάντα μια ακατέργαστη, μαγευτική ενέργεια ικανή να ξεσηκώσει και το πιο απαιτητικό ακροατήριο.Έχοντας δημιουργηθεί το 2006 και με 3 ολοκληρωμένα άλμπουμ ήδη στο ενεργητικό τους (ανάμεσα στους γκεστ μάλιστα ήταν και ο Seth Siro Anton των SEPTIC FLESH), οι DIMLIGHT έχουν παίξει σε μεγάλα φεστιβάλ του εξωτερικού, έχοντας μοιραστεί τη σκηνή με μπάντες όπως Arch Enemy, Lacuna Coil, Epica, Sirenia, Annihilator και πολλές ακόμα.Η μπάντα αυτή τη στιγμή δουλεύει μαζί με τη νέα τραγουδίστρια της Mora, πάνω στο επερχόμενο της άλμπουμ, "Kingdom Of Horrors", παρουσιάζοντας πολλές καινοτομίες που αναμένεται να προκαλέσουν μεγάλη εντύπωση!===============Οι Lachrymose είναι μια μπάντα με dark, doom και gothic επιρροές. Έχοντας δημιουργηθεί το 2013, η μπάντα κυκλοφόρησε τον πρώτο της δίσκο, “Carpe Noctum”, δυο χρόνια μετά, με μίξη και mastering του Chris Fielding (Primordial, Conan, etc). Έκτοτε μοιράστηκαν τη σκηνή με ονόματα όπως Moonspell, Serenity, Loudness και Tysondog, μεταξύ άλλων.Ύστερα από αλλαγές στη σύνθεση της μπάντας, οι Lachrymose επανέρχονται με ένα νέο EP και το δεύτερο κεφάλαιο της ιστορίας τους. Το EP, με τίτλο, αποτελείται από πέντε νέα τραγούδια, ηχογραφημένα στο Valve studio, με μίξη του Γιώργου Εμμανουήλ (Rotting Christ, Lucifer’s Child) στο Pentagram studio και mastering του Chris Fielding στο Skyhammer studio. Συμμετέχουν ως guests ο Jimmy Tott (Funeral Revolt, Walking Stone Giants, Kaera Vane) στο μπάσο και Κώστας Μάτης στα drums, όπως επίσης και οι “The Dead Creed” σε μια ιδιαίτερη μουσική σύνθεση.===============Οι Building Chaos είναι μια heavy metal μπάντα από την Αθήνα, σχηματισμένη στα τέλη της δεκαετίας του 2000. Η τωρινή σύνθεση υπάρχει από το Σεπτέμβριο του 2013 όπου και σηματοδότησε τη μετάβαση από τον παραδοσιακό της ήχο σε ένα μείγμα από thrash, country, blues και heavy. Όλα τα μέλη έχουν τη δική τους πορεία στο χώρο από τα μέσα του ‘90 έως και σήμερα με συγκροτήματα όπως Hellfire, Flames, Kinetic, Incineration κλπ. Στη μέχρι τώρα πορεία του το γκρουπ έχει κυκλοφορήσει ένα mini cd το 2014, συνοδευόμενο από το πρώτο του clip “Let the river bear your bones” και συμμετείχε σε αρκετά live ενώ τον Οκτώβριο του 2017 κυκλοφόρησε το πρώτο ολοκληρωμένο album με τον τίτλο Bourbon Times.===============Οι HATEFLAMES είναι μία Heavy-power, με thrash στοιχεία, μπάντα που συνδυάζει old-school και μοντέρνο ήχο.Δημιουργήθηκαν τον Ιούλιο του 2016 από τον Mike Dervo και τον Χάρη Ζούγρα. Αργότερα, τον Σεπτέμβριο του 2016 μπήκαν στη μπάντα μόνιμα ο κιθαρίστας Πάνος Παρασκευάς και ο μπασίστας Γιώργος Γκρίτσης και ύστερα η μπάντα ολοκληρώθηκε, αφού μέσα από auditions στις αρχές του Οκτώβρη επιλέχθηκε ο τραγουδιστής Βαγγέλης Παπαιακος.Αυτή την περίοδο η μπάντα γράφει δικά της κομμάτια και προσπαθεί να κάνει όσο περισσότερα live μπορεί.Επίσης, βρίσκεται στην διαδικασία ηχογράφησης του πρώτου της άλμπουμ!