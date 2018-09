Οι Disturbed παρουσίασαν το video του νέου τους single "A Reason To Fight" απο το επερχόμενο άλμπουμ με τίτλο "Evolution" που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Οκτωβρίου.









"Evolution" tracklist:

1. "Are You Ready"

2. "No More"

3. "A Reason to Fight"

4. "In Another Time"

5. "Stronger on Your Own"

6. "Hold on to Memories"

7. "Saviour of Nothing"

8. "Watch You Burn"

9. "The Best Ones Lie"

10. "Already Gone"