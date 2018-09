FIGHT FEST ROUND 3: Σάββατο 27 Οκτωβρίου @ An Club

FIGHT FEST ROUND 3!

Σάββατο 27 Οκτωβρίου

Στο An Club (Σολωμού 13-15)

Πόρτες: 19:00

Line up: Vermingod, Manhattan Project, Shadow in the Darkness, Meet the Maker, System Decay





ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:

• 6€ (προπώληση) • 8€ (ταμείο)





ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΣ:

• Full Moon Store (Θεμιστοκλέους 42, Εξάρχεια, τηλ.: 210 3821441, www.fullmoonstore.gr)





O 3ος γύρος του Fight fest είναι γεγονός και έρχεται με τα πιο επιθετικά συγκροτήματα της σκηνής μας!





Vermingod, Manhattan Project, Shadow in the Darknes, Meet The Maker & System DECAY εκτινάζουν τις αισθήσεις μας στο υπερπέραν!

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ:Τι είναι τοΤο Fight Fest είναι ένα event το οποίο δημιουργήθηκε από τον Κωνσταντίνο Κόνιαρη με στόχο να προωθήσει την Underground σκηνή και ιδίως τις πιο επιθετικές μπάντες του φάσματος της Metalcore/Grindcore/Deathcore/Death Metal/Progressive/Slam κλπ.Οι Vermingod δημιουργήθηκαν το καλοκαίρι του 2003 με εναλλασόμενο line up μέχρι το 2007, όπου και σταθερoποιήθηκαν τα μέλη, δίνοντας την ευκαιρία να συνθέσουν κομμάτια για να κυκλοφορήσει το 2010 ο πρώτος δίσκος "The Grand March To Devastation" ,ένας δίσκος που το thrashcore/death metal ήταν η κύρια επιρροή και έδωσε την πρώτη ώθηση στην μπάντα να ακουστούν περισσότερο εντός και εκτός συνόρων!Δύο χρόνια αργότερα κυκλοφορεί το Ep "Syptom Cult" το οποίο κινείται σε πίο σκοτεινά μονοπάτια του death metal ,το οποίο δώθηκε διαδυκτιακά σε digital μορφή στο ευρύ κοινό.Ενα χρόνο μετά η μπάντα,αφού είχε περάσει απο αρκετές πόλεις της Ελλάδας για live, προωθώντας το μέχρι τότε υλικό,βγήκε για πρώτη φορά εκτός συνόρων για ένα mini tour στην Ιρλανδία!Μετά απο κάποια support σε γνωστά ονόματα της παγκόσμιας σκηνής οπως: Septic Flesh, Nightrage,Suicidal Angels ακολούθησαν σχεδον 2 χρόνια απουσίας έως ότου βρέθηκε ο χρόνος να γραφτεί το νέο άλμπουμ τους με ονομασία "Whisperer of the Abysmal Wisdom" το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβρη του 2015 μέσω της underground δισκογραφικής Ungodly Ruins Productions!Το "Whisperer of the Abysmal Wisdom" άνοιξε νέα μονοπάτια για την μπάντα. Οι κριτικές των webzines και magazines Ελλάδας (Μetal Hammer, Rocking.gr,RockOverdose, Metal Invader,RockingAthens κ.α)και εξωτερικού (Demonszone,Thrasocore,MetalMayhem,TechDeath κ.α) ήταν θετικότατες, κατατάσοντας το ως μία απο τίς καλύτερες death metal κυκλόφορίες της χρονιάς. Αρκετές εμφανίσεις πραγματοποιήθηκαν για την προώθηση του με μεγάλα ονόματα του Ελλήνικού χώρου αλλά και εξωτερικού (Dying Fetus, Belphegor).Οι Manhattan Project είναι μια Pragmatic / Avant-Garde μπάντα από την Αθήνα . Η μουσική της μπάντας περιστρέφεται γύρω από συμφωνικές συνθέσεις στις οποίες επικρατεί το shredding από την κιθάρα και τα πλήκτρα . Η μπάντα έχει μια high-end σύγχρονη προσέγγιση του progressive ιδιώματος, με επιρροές από Djent / κινηματογραφική / συμφωνική μουσική, εμπνευσμένη τόσο από experimental guitar-driven όσο και από technical symphonic metal μπάντες. Επιρροές από παραδοσιακά - ethnic στοιχεία είναι επίσης διακριτά, όπως η χρήση του σιτάρ και του ούτι, η οποία είναι πολύ συχνή και παραπέμπει σε μια ποικιλία από διαφορετικά μουσικά στυλ. Το μίγμα των πιο ποιοτικών τμημάτων όλων των παραπάνω ειδών, όπως κρίνεται από τα μέλη των Manhattan Project, γεννά την πραγματιστική προσέγγιση στη μουσική μας: την τάση να πειραματιζόμαστε χωρίς όρια και να κρίνουμε το αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από τις θεωρίες μουσικής ή «λάθη» στους κανόνες που θα μπορούσαν να χαρακτηρίζουν τα επιμέρους στοιχεία.Το line-up της μπάντας αποτελείται από τους: Γιώργος Κωνσταντίνος Κράτσας (EMG artist) στις κιθάρες, Λεωνίδας Διαμαντόπουλος στα πλήκτρα, Αντώνης Καρπάνος στο μπάσο, Νικήτας Μανδόλας στα τύμπανα και ο Τάσος Σερεμέτης στο ούτι. https://www.facebook.com/shadowinthedarknessband /)Οι Shadow In The Darkness (2009, Αθήνα) είναι ένα τεχνικό death metal συγκρότημα, με πρώτη κυκλοφορία εκείνη του “Arcanum Experimentia Praetiosum” EP (2014, αυτοχρηματοδοτούμενο) και πρόδρομων άλλων demos. Ενόψει του επικείμενου πρώτου τους δίσκου, που αναμένεται να αποκαλυφθεί το 2018, θα παρουσιάσουν και νέο υλικό υπό νέο σχήμα.Οι Meet The Maker δημιουργήθηκαν τον Ιούνιο του 2018 από τον Κωνσταντίνο(ex-vocalist - Witness Apathy) και τον Άλεξ(ex-Guitarist Bleeding Demise, Ex-Composer-Sound Engineer - As Barriers Collapse) με στόχο να δημιουργηθεί ένα σχήμα γύρω από τα είδη Slam/Deathcore/Grindcore. Κατά την διάρκεια δημιουργίας και αναζήτησης του ήχου το ως τότε internet project έγινε μπάντα με τον Νίκο(Guitarist - Glance Of Medusa, ex-creator and composer Bury The Cause) τον Γιώργο(Vocals at Skybinder) και τον Θάνο(Drummer At Aatma) να κλείνουν το τελικό Line Up. Η μπάντα ως τώρα έχει ως στόχο μια πρώτη επαφή με τον κόσμο για να δείξει το υλικό της και τις ικανότητες της στην σκηνή καθώς και την ολοκλήρωση του Debut Single και αργότερα του EP στο περιθώριο 2018-2019.Οι System Decay δημιουργηθηκαν το 2006 απ τούς, Αρη Λαμπο, Χρηστο Χαραλαμπιδη, Αγγελο Κομνηνο και Χρηστο Μπριντζικη . Ο ήχος τους κινείται στο extreme heavy metal με metalcore στοιχεία. Ξεκίνησαν τα live βγάζοντας παράλληλα το πρώτο τους demo με τίτλο Subterfuge. To 2010 το Single τους Βeneath my flesh χαρακτηρίστηκε Demo του μήνα από το Eλληνικό Metal Hammer. Λίγους μήνες μετά κυκλοφόρησε το ντεμπούτο με τίτλο "No tomorrow". Το 2013 η μπάντα έβγαλε το δεύτερο δίσκο της με τίτλο "Gun" από τη Leaders Records. Μετα απο μια αρκετα μεγαλη απουσια απο την ενεργο δραση, αυτή την περίοδο οι System Decay βρίσκονται στη διαδικασία σύνθεσης νέων κομματιών, τα οποία αναμενεται να κυκλοφορήσουν συντομα.