Gorilla Biscuits: Παρασκευή 26 Οκτωβρίου @ An Club

Gorilla Biscuits live at An Club!





Παρασκευή 26 Οκτωβρίου





Έναρξη: 21.00 - Τιμές εισιτηρίων:18e (προπώληση), 20e (ταμείο).





Special guests: Black Mamba, The Titz.





Εισιτήρια προπωλούνται στα παρακάτω σημεία:

- Rhythm Records, Εμ. Μπενάκη 74, Εξάρχεια

- Full Moon, Θεμιστοκλέους 42, Eξάρχεια

- Full Moon,, Νορμάνου 7, Μοναστηράκι









Οιείναι ένα “Straight Edge Hardcore punk” συγκρότημα από την Νέα Υόρκη. Σχηματίστηκαν το 1987, οταν 5 παιδιά απο την χάρντκορ σκηνή, θέλησαν να δημιουργήσουν κάτι “φρέσκο” στον ήχο του NYHC ( New York HardCore), θεωρώντας, οτι μέχρι εκείνη την στιγμή, είχε “βαλτώσει”. Σαν αποτέλεσμα, κατέληξαν να γίνουν ένα από τα πιό γνήσια hardcore συγκροτήματα και να επηρεάσουν πολλά άλλα μεταγενέστερα.Πήραν το όνομα τους από ένα βαρβητουρικό (Quaalude), που έκανε θραύση τις δεκατίες '80 καί '90, γνωστό στην “πιάτσα” ως “Gorilla Biscuit” λόγω του μεγέθους του! Μεγάλη ειρωνία, εάν σκεφτεί κανείς ότι οι θέσεις του συγκροτήματος πάνω στο θέμα (ναρκωτικά), ήταν και είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Όπως δηλώνουν και οι στίχοι από το τραγούδι με τίτλο Gorilla Power : “Gorilla Biscuits in your fucking head, one more time and you'll be dead...”.Οι Gorilla Biscuits κατέχουν εξέχουσα θέση στο Straight Edge movement και προσπάθησαν να συμπεριλάβουν όλους όσους ασπάζονταν τις κοινωνικο-πολιτικές τους απόψεις, χωρίς τα κλισέ και τους αυστηρούς κανόνες (militant rules) που είχαν άλλα straight edge συγκροτήματα.Το 1988, κυκλοφόρησαν στην Revelation Records το ομότιτλο “Gorilla Biscuits” και το 1989,το αλμπουμ που επρόκειτο να γίνει σταθμός στην ιστορία του hardcore, με τίτλο “Start Today”.Το 1990 αποχώρησε ο κιθαρίστας Walter Schreifels, για να δημιουργήσει τους Quicksand. Το 1992, οι Gorilla Biscuits διαλύθηκαν οριστικά, με τα μέλη τους να σχηματίζουν τους CIV. Βρίσκονται και πάλι μαζί το 1997,οταν συμμετείχαν στο Ray Beez Benefit καθώς και το 2005 στην συναυλία “Save CBGB's” για να σωθεί το γνωστό κλάμπ του Bowery/NYC.Aκολούθησαν, μια αμερικανική περιοδεία το 2006 και μια ευρωπαική το 2007. Επίσης εμφανίστηκαν το Μαιο του 2011 στο Black N Blue Bowl στην Νέα Υόρκη και τον Ιούνιο του 2012 στο επετειακό φέστιβαλ για τα 25 χρόνια της Revelation Records μαζι με τους Youth of Today, Sick of it All, Shai Hulud, Bold. Τον Αύγουστο του 2016, βρέθηκαν στο “This Is Hardcore” (Φιλαδέλφεια/ Πενσυλβάνια), το μεγαλύτερο hardcore event της Ανατολικής Ακτής.Οι, θα εμφανιστούν για πρώτη φορά στην Ελλάδα, την, στην σκηνή του