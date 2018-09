JANIS JOPLIN: Τον Νοέμβριο έρχεται album με ακυκλοφόρητα

"Sex, Dope & Cheap Thrills" tracklist:

Disc One

1. "Combination of the Two" (Take 3)

2. "I Need a Man to Love" (Take 4)

3. "Summertime" (Take 2) *

4. "Piece of My Heart" (Take 6)

5. "Harry" (Take 10)

6. "Turtle Blues" (Take 4)

7. "Oh, Sweet Mary"

8. "Ball and Chain" (live, The Winterland Ballroom, April 12, 1968)

9. "Roadblock" (Take 1) *

10. "Catch Me Daddy" (Take 1)

11. "It's a Deal" (Take 1) *

12. "Easy Once You Know How" (Take 1) *

13. "How Many Times Blues Jam"

14. "Farewell Song" (Take 7)





Disc Two

1. "Flower in the Sun" (Take 3)

2. "Oh Sweet Mary"

3. "Summertime" (Take 1)

4. "Piece of My Heart" (Take 4)

5. "Catch Me Daddy" (Take 9)

6. "Catch Me Daddy" (Take 10)

7. "I Need a Man to Love" (Take 3)

8. "Harry" (Take 9)

9. "Farewell Song" (Take 4)

10. "Misery'n" (Takes 2 & 3)

11. "Misery'n" (Take 4)

12. "Magic of Love" (Take 1) *

13. "Turtle Blues" (Take 9)

14. "Turtle Blues" (last verse Takes 1-3)

15. "Piece of My Heart" (Take 3)

16. "Farewell Song" (Take 5)

* Previously released

Το ντεμπούτο άλμπουμ των, αναμένεται να επανακυκλοφορήσει στιςμε τον τίτλο που είχε αρχικά οριστεί να κυκλοφορήσει, δηλαδή, και θα αποτελείται από σπάνια και ακυκλοφόρητα κομμάτια που ηχογραφήθηκαν κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων του άλμπουμ.Το άλμπουμ που έκανε γνωστή την φωνή τηςστο ευρύ κοινό, θα περιέχει 29 στούντιο ηχογραφήσεις και μια ζωντανή ηχογράφηση τουαπό εμφάνιση τωνστο Σαν Φρανσίσκο, το 1968.