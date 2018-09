JOY DIVISION: Νέο βιβλίο για το θρυλικό συγκρότημα

Νέο βιβλίο για τους Joy Division αναμένεται να κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2019. Ο πρώην δημοσιογράφος Jon Savage, ο οποίος έγραψε το βιβλίο "England’s Dreaming" βασιζόμενο στην punk σκηνή , επιστρέφει με το βιβλίο "This Searing Light, the Sun and Everything Else: Joy Division – The Oral History".