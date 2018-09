LUCIFER: Κυριακή 14 Οκτωβρίου @ Gagarin 205

ΚΥΡΙΑΚΗ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

LUCIFER + Very Special Guests









Όταν ο, αρχηγός των Θεώνκαι, παίζει στην ίδια μπάντα με την γυναίκα του, (front woman των), τότε αποκαλύπτεται ο70's. Sing-along, Sabbath-ian doom και γυναικεία φωνητικά σε ένα Super Power Mix που καθηλώνει!.Η ευχή σου πραγματοποιείται την Κυριακή 14 Οκτωβρίου!- Johanna Sadonis (The Oath)- Nicke Andersson (The Hellacopters/Entombed)- Martin Nordin (Dead Lord)- Linus Björklund (Vojd)- Alex Mayr (Austrian Beast)Τιμή εισιτηρίου:- 12€ περιορισμένη προπώληση- 15€ προπώληση- 18€ ταμείο*Σημεία προπώλησης:- viva.gr, τηλεφωνικά στο 11 876- Reload- Seven Spots- Media Markt- Ευριπίδης- Viva Kiosk Συντάγματος (Ερμού 1 , καθημερινά 9:00-21:00), - - Viva Spot Τεχνόπολης (μέσα στον χώρο της Τεχνόπολης, είσοδος από οδό Περσεφόνης, Δευτ-Σαβ 11:00-19:00)- Syd Records (Πρωτογένους 13 Ψυρρή)Οι Lucifer, το «πολυεθνικό» heavy rock συγκρότημα από την Στοκχόλμη, δημιουργήθηκε το 2014 στο Βερολίνο από την Johanna Sadonis, front woman των The Oath.Το ντεμπούτο άλμπουμ τους “Lucifer I” απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, έχοντας ως πρωτεργάτη – εκτός από την εντυπωσιακή Johanna – τον πάλαι ποτέ κιθαρίστα των τεραστίων Cathedral, Gaz Jennings. Ο ήχος τους χαρακτηρίστηκε ως 1970s Hard Rock, με κύριες επιρροές απο Black Sabbath, Deep Purple, Blue Öyster Cult, Lucifer’s Friend, Steppenwolf, 70’s Heart και Fleetwood Mac.Οι Lucifer περιοδεύουν από τότε ασταμάτητα σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία.Το 2016 η Joanna αποφασίζει να μετακομίσει από το Βερολίνο στην Στοκχόλμη. Οι Lucifer ανασυντάσσονται και στο line up προστίθεται ο Nicke Andersson , αρχηγός των The Hellacopters, πρώην μέλος των Entombed, των Imperial State Electric και των Death Breath.Η γοητευτική Joanna, έχοντας πλέον στο πλευρό της – τόσο καλλιτεχνικά όσο και στη ζωή – τον Nicke, δεν θα διστάσει να επανακαθορίσει τον ήχο της μπάντας. Το proto doom δίνει την θέση του στο retro rock/rock n roll, με τις μελωδίες σε πρώτο πλάνο.Το καλοκαίρι του 2017 θα κυκλοφορήσει ο δεύτερος δίσκος τους με τίτλο “Lucifer II”. Στα πλαίσια της ευρωπαϊκής τους περιοδείας θα επισκεφτούν για πρώτη φορά την Ελλάδα, ενώ έχουν ήδη συμμετάσχει σε διεθνή φεστιβάλ όπως το Psycho Las Vegas, το Hellfest και το Desertfest.