MARK KNOPFLER: Video για το νέο κομμάτι "Good On You Son"

Mark Knopfler, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 16 Νοεμβρίου με τίτλο "Down The Road Wherever" και ο τραγουδιστής των Dire Straits παρουσίασε το video του "Good On You Son" το οποίο μπορείτε να δείτε παρακάτω.





"Down The Road Wherever" tracklist:

1. Trapper Man

2. Back On The Dance Floor

3. Nobody’s Child

4. Just A Boy Away From Home

5. When You Leave

6. Good On You Son

7. My Bacon Roll

8. Nobody Does That

9. Drovers’ Road

10. One Song At A Time

11. Floating Away

12. Slow Learner

13. Heavy Up