MEDEN AGAN: Live σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

MEDEN AGAN, DIMORFIA, MANDRAGORE, A VOID ETERNAL live @ 8BALL (Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018)

MEDEN AGAN, SORROWS PATH, PROJECT RENEGADE, WASH OF SOUNDS live @ METHODIA (Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018)

Ώρες εμφάνισης:

MEDEN AGAN

DIMORFIA

MANDRAGORE

A VOID ETERNAL

SORROWS PATH

PROJECT RENEGADE

WASH OF SOUNDS









Οιεπέστρεψαν φέτος με ένα υπέροχο άλμπουμ, το «Catharsis» , που κυκλοφόρησε από την No Remorse Records. Για πολλούς, ήδη η τέταρτη αυτή επίσημη δουλειά τους, θεωρείται ότι είναι η πιο πλήρης τους κυκλοφορία με τη νέα τραγουδίστρια Δήμητρα Παναρίτη να καλύπτει ευρύ πεδίο επιρροών από τον metal χώρο, δίνοντας ακόμα περισσότερη προσωπικότητα στη μπάντα.Μετά από μία πολύ επιτυχημένη εμφάνιση στο καθιερωμένο «Voices Of The Mist Festival» σε θέση co-head, στο πλευρό των headliners Elysion, ήρθε η ώρα για τις headline εμφανίσεις της μπάντας στις δύο μεγαλύτερες ελληνικές πόλεις, ώστε να παρουσιαστεί η νέα δουλειά για πρώτη φορά σε πλήρη μορφή!Τηνσε θέση co-headliner θα σταθούν οι, έχοντας ήδη βγάλει το πρώτο ολοκληρωμένο τους άλμπουμ σε πολύ κοντινό ύφος με τους headliners και έχοντας ήδη την παγκόσμια διανομή της Alone Records για αυτό!Πριν από αυτούς, άλλη μια πολύ ταιριαστή female fronted μπάντα, οι, ήδη με ένα πολύ καλό EP, στο ενεργητικό και με πολλές εμφανίσεις σε όλη τη χώρα.Το live θα ανοίξουν οι ιδιαίτεροι, νεανικοί goth-doomsters,μία πραγματικά ελπιδοφόρα μπάντα.Τοσε θέση co-headliner, θα βρεθούν οι έμπειροι power-prog doomsters SORROWS PATH, που η 20χρονη και βάλε πορεία τους στη σκηνή καθώς και η κυκλοφορία 3 ολοκληρωμένων άλμπουμ από 2 γερμανικές εταιρείες, τα τελευταία 10 χρόνια τους έχουν καταστήσει σαν μία από τις πλέον γνωστές ελληνικές metal μπάντεςΠριν από αυτούς, θα εμφανιστούν 2 μπάντες που έχουν εντυπωσιάσει την ελληνική σκηνή, ειδικά τους τελευταίους μήνες, παρότι έχουν μόλις ένα EP, στη διάθεσή της η καθεμιά.Οι, πραγματικά σαρώνουν στο εξωτερικό, αλλά και στην Ελλάδα, κλείνοντας τη μία σημαντική εμφάνιση μετά την άλλη, ενώ ηχογραφούν το πρώτο τους άλμπουμ.Από την άλλη, οιS, μετά από μακρά πορεία αυτή την Άνοιξη κατέκτησαν την πρώτη θέση στο διαγωνισμό που διοργάνωσαν από κοινού το Remedy club, το Metal Hammer και το TV War, ανοίγοντας διάπλατα τα φτερά τους προς το πρώτο τους άλμπουμ, αφού ένα από τα έπαθλα που κέρδισαν ήταν και ένα συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία!Είσοδος: 7 ευρώDoors open: 19:30A Void Eternal 20:30-21:00Mandragore: 21:10-21:40Dimorfia : 21:50 - 22: 30Meden Agan: 22:40 – 00:00Wash Of Sounds 20:30-21:00Project Renegade 21:10-21:40Sorrows Path : 21:50 - 22: 30Meden Agan: 22:40 – 00:00Ο Meden Agan δημιουργήθηκαν το Νοέμβριο του 2005 στο Παρίσι , από τον κιθαρίστα Ντίμαν Κουτσογιαννόπουλο. Το πρώτο τους demo κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2006 και έλαβε πολύ καλές κριτικές και σχόλια. Σύντομα ηχογράφησαν το ντεμπούτο τους φουλ άλμπουμ, με τίτλο "Illusions" το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2007. Περιείχε epic-progressive metal τραγούδια με αντρικά φωνητικά. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η μπάντα μοιράστηκε τη σκηνή με συγκροτήματα όπως Pain Of Salvation, Skyclad, Within Temptation, After All, Bloodtales, ETHS και The Old Dead Tree.Μετά από ένα χρόνο παύσης, αφού ο Diman επέστρεψε στην Ελλάδα, ξεκίνησε ξανά τους Meden Agan, με νέα μέλη και άρχισαν να δουλεύουν σε νέο υλικό που είχε ως αποτέλεσμα την κυκλοφορία ενός EP με τίτλο "Nemesis - Promo 2010" που περιείχε πέντε progressive/symphonic metal τραγούδια με οπερατικά φωνητικά. Το συγκρότημα ήταν: η Ηλιάνα Τσακιράκη (φωνητικά), ο Diman Κουτσογιαννόπουλος (κιθάρες), ο Τόλης Μικρούλης (πλήκτρα), ο Άρης Νικολέρης (μπάσο) και ο Πάνος Παπλωμάτας (τύμπανα).Σύντομα, το συγκρότημα μπήκε στο στούντιο για να ηχογραφήσει το πλήρες τους άλμπουμ "Erevos Aenaon" το οποίο κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 2011. Με την κυκλοφορία του άλμπουμ, ο Πάνος (τύμπανα) αποχώρησε από τη μπάντα και αντικαταστάθηκε αρχικά από τον Πλούταρχο Τσούρη και αργότερα από τον Philip Stone. Οι Meden Agan έδωσαν αρκετές ζωντανές εμφανίσεις, σαν support των Tarja, Epica, Maiden United, V.O.A και συμμετείχαν στο "Metal Female Voices Fest X" στο Βέλγιο τον Οκτώβριο του 2012.Τον Φεβρουάριο του 2013, ο Meden Agan χώρισαν τους δρόμους τους με τη βασική τραγουδίστρια τους Ηλιάνα, εξαιτίας μουσικών διαφορών. Μετά από 5 μήνες ακροάσεων, η coloratura soprano Μάγια Καμπάκη εντάχθηκε στο συγκρότημα και μαζί με τον αρχικό τραγουδιστή και κύριο στιχουργό του Meden Agan, ο οποίος επέστρεψε πίσω από το drumkit, μπήκαν στο στούντιο «ARTemis» στα τέλη του 2013 για να ηχογραφήσουν το νέο τους άλμπουμ με τίτλο "Lacrima Dei". Το mastering έγινε στα στούντιο Finnvox της Φινλανδίας από το γνωστό Mika Jussila (Nightwish, Children Of Bodom, Stratovarius). Το άλμπουμ κυκλοφόρησε στις 22 Σεπτεμβρίου 2014 μέσω της "No Regrets Records" (παράρτημα της "No Remorse Records"). Μια ιαπωνική έκδοση του "Lacrima Dei" ακολούθησε τον Φεβρουάριο του 2015 - μέσω της Rubicon Music – συμπεριλαμβάνοντας ένα κομμάτι bonus.Τον Δεκέμβριο του 2015, η Μάγια Καμπάκη αντικαταστάθηκε από τη Δήμητρα Παναρίτη. Η μπάντα αυτή τη στιγμή προετοιμάζεται εκτενώς για τις επερχόμενες ζωντανές εμφανίσεις για να προωθήσει το τελευταίο τους άλμπουμ "Catharsis" το οποίο κυκλοφόρησε από No Remorse Records στις 5 Ιανουαρίου 2018. Το άλμπουμ μιξαρίστηκε στα στούντιο Morton και το mastering έγινε στο Fascination street studios του Jens Bogren (Arch Enemy, Symphony X, Angra, Opeth κ.λπ.).===============Οι DIMORFIA δημιουργήθηκαν το 2008 από τον Κίμωνα Παντελιδάκη ( Κιθάρα) ,τον Κλεάνθη Ξενιτίδη ( Μπάσο), τη Νατάσσα Pandreia (φωνή), τον Γιάννη Αλμαλη (τύμπανα) και τον Βασίλη Παναγιωτόπουλο ( κιθάρα). Το 2012 κυκλοφόρησαν το πρώτο τους demo με τίτλο Perfect Sound Metal.Όλο αυτό το διάστημα οι Dimorfia έκαναν πολλές live εμφανίσεις στην πόλη της Θεσσαλονίκης κερδίζοντας το σεβασμό του metalκοινού της πόλης. Το 2011 κέρδισαν την τρίτη θέση με 1200 ψήφους, σε διαγωνισμό που διοργάνωσε το Principal Club Theater ο οποίος αφορούσε το άνοιγμα της συναυλίας των Sanctuary.Στα τέλη του 2012 κάποια από τα μέλη της μπάντας για προσωπικούς τους λόγους αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το σχήμα δίνοντας τη σκυτάλη στον Γιώργο Μπαλτά (τύμπανα), στο Νίκο Γιόγκα (κιθάρα) και στη Μαρία Λώτη (φωνή). Η σύνθεση της μπάντας ολοκληρώθηκε με το Στάθη Χατζηιωαννίδη στα πλήκτρα.Από αυτή τη στιγμή οι Dimorfia άρχισαν τη σκληρή δουλειά και μετά από πολύ πειραματισμό ένωσαν τις διαφορετικές τους μουσικές επιρροές και ξεκίνησαν μία τελείως διαφορετική μουσική πορεία.Το Μάιο του 2017 κυκλοφόρησε το πρώτο τους album με τίτλο UTOPIA το οποίο αποτελείται από 9 κομμάτια που κυμαίνονται κυρίως σε ρυθμούς symphonic/progressive/powermetal.Σύντομα, η μπάντα έκλεισε αρκετές εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό, αποσπώντας πολύ καλές κριτικές για το νέο άλμπουμ και την μουσική και συνθετική της ικανότητα. Πρόσφατα μάλιστα, η Alone Records αποφάσισε να το διανείμει επίσημα σε παγκόσμια κλίμακα!===============Οι Mandragore είναι μία μπάντα συμφωνικής metal από τη Θεσσαλονίκη. Το συγκρότημα ξεκίνησε σαν ιδεα το 2011. Τρία χρόνια αργότερα, το φθινόπωρο του 2014, και μετά από αρκετές βασικές αλλαγές, οι Mandragore γεννήθηκαν και πήραν τη σημερινή τους μορφή. Η μουσική των Mandragore είναι ένας συνδυασμός από δυναμικά γυναικεία φωνητικά, συνοδευόμενα από ορχηστικά και folk μέρη, μελωδικά σόλο κιθάρας και αιθέρια vocalise. Το συγκρότημα κυκλοφόρησε το πρώτο του EP με τίτλο “A Way Back There” στις 27 Ιουλίου 2015.Επίσης, η μπάντα έχει πραγματοποιήσει μια μινι-περιοδεία στην Ελλάδα την Άνοιξη του 2016.Δισκογραφία:Στις 27 Ιουλίου του 2015 οι Mandragore κυκλοφόρησαν το πρώτο τους ντεμο "A Way Back There". Το ντέμο περιλαμβάνει 3 κομμάτια: "Winter's Grey", "One Thousand Stars" και το ομότιτλο κομμάτι "A Way Back There".Το συγκρότημα κυκλοφόρησε ένα single με όνομα "Aylan" στις 5 Μαρτίου του 2016. Το κομμάτι πήρε το όνομα του από τον Aylan, ενα τρίχρονο παιδί από την Συρία, το οπόιο βρέθεικε νεκρο στα παράλια της Τουρκίας. Το κομμάτι είναι αφιερωμένο στον μικρό Aylan, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους που πέθαναν προσπαθώντας να ζήσουν ένα καλύτερο αύριο.Τα μέλη της μπάντας είναι:Ελισσόφι Ντάβλη: ΦωνητικάΓιάννης Ζαγκότσης: ΚιθάρεςΚωνσταντίνος Μακρυνιώτης: ΠλήκτραΚωνσταντίνος Σωτηρέλης: ΜπάσοΒαγγέλης Καραφώτης: Ντραμς===============Οι A Void Eternal δημιουργήθηκαν το Δεκέμβριο του 2015, αντιπροσωπεύοντας την Doom metal σκηνή της Θεσσαλονίκης. Ακολουθώντας το στυλ των Paradise lost συνδυασμένο με τους μελωδικούς ήχους των Draconian και προσθέτοντας τους δικούς τους Post ήχους, συμπληρώνουν το στυλ μουσικής που τους εκφράζει. Κατατονικές μελωδίες, πλήκτρα σε ambient ήχους, συνδυασμός γυναικείων και brutal αντρικών φωνητικών, συνυπάρχουν αρμονικά και δημιουργούν το πρώτο του άλμπουμ, το Μάρτιο του 2018, με τίτλο Year of the Blight.Band MembersΤζο Γεωργία - Female Vocals / KeysΘεοδόσης Παυλίδης - VocalsΆλκης Στάμος - Lead GuitarΧρήστος Μπαχτσεβανίδης - BassΓιάννης Βάσκαλης - Drums===============Μία από τις πιο γνωστές Ελληνικές doom μπάντες, οι SORROWS PATH, δημιουργήθηκαν το 1993 και έχουν ήδη τέσσερις επίσημες κυκλοφορίες στο ενεργητικό τους από τις οποίες η μία είναι η συλλογή των demo τους από τα ‘90ς που κυκλοφόρησε το 2006 από την ελληνική εταιρεία Eat Metal Records.Πολύ νερό μπήκε στο αυλάκι από τότε και αφού κυκλοφόρησαν δύο ολοκληρωμένα άλμπουμ από ισάριθμες γερμανικές εταιρείες, επανήλθαν με το νέο τους άλμπουμ «Touching Infinity» στις 22 Σεπτέμβρη από την Γερμανική Iron Shield Records!Έχοντας σα σύμμαχο τον έντονα προσωπικό τους ήχο και πάντα πιστοί εδώ και 20 και βάλε χρόνια στο metal μουσικό ταξίδι τους, δε φοβούνται και στο νέο άλμπουμ να αναμείξουν το heavy-doom ήχο τους με επικές και power-prog αναφορές.===============Οι Project Renegade είναι ένα τετραμελές metal συγκρότημα από την Αθήνα.Ξεκίνησε ως εγχείρημα των Ody (drums) και Μαριάννα (φωνή) και στο line-upπροστέθηκαν αργότερα οι Nick K. (κιθάρα) και Dim (μπάσο).Ο ήχος των Project Renegade είναι ένα μίγμα alternative, nu, industrial και gothic metal με μοντέρνο ήχο, groove, ambience και ηλεκτρονικά στοιχεία. Συνδυάζοντας heavyriffs με γυναικεία φωνητικά και groovy drumbeats η μπάντα έχει δημιουργήσειτον δικό της μοναδικό ήχο και έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές από τον ελληνικόκαι ξένο τύπο.Oι Project Renegade κυκλοφόρησαν το ντεμπούτο EP τους “Cerebra” στις 26 Μαρτίου 2017 για το οποίο έκαναν και το πρώτο τους videoclip για το κομμάτι “Pressure”. Aυτή τη στιγμή δουλεύουν πάνω στον πρώτο τους full-length δίσκο και στο να διαδώσουν την μουσική τους μέσω των live, έχοντας ήδη κλείσει κάποιες σημαντικές εμφανίσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό!===============Οι Wash of Sounds είναι ενα hard rock φαινόμενο που ξεκίνησε το 2014, με υποστηριχτές τον Κώστα Μαύρο στην κιθάρα και τη Ναϊρούζ στα φωνητικά. Στην παρέα προστέθηκαν ο Γιάννης Σούνδιας στο Μπάσο και ο Φοίβος Ανδριόπουλος στα τύμπανα! Ο ήχος τους προέρχεται από ένα μείγμα δυναμικής Rock με όμορφες μελωδικές γραμμές! Έχουν συμμετάσχει και φτάσει μεχρι τον Τελικό του Battle of the Bands 2014-2015 στην Αθήνα.Mέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 2 κομμάτια απο το επερχόμενο EP τους και έχουν δημιουργήσει μια φήμη για εκρηκτικά και αξέχαστα live, την οποία επιβεβαιώνουν με κάθε εμφάνιση τους.Την Άνοιξη του 2018 κατέκτησαν την πρώτη θέση στο διαγωνισμό μπαντών που συνδιοργάνωσαν το Remedy Club, το Metal Hammer και το TV War, με αποτέλεσμα ανάμεσα στα άλλα έπαθλα, να αποκτήσουν συμβόλαιο με δισκογραφική εταιρεία για το πρώτο τους full length άλμπουμ!...it’s a wash of sounds and everything in between.