NAZARETH: Ακούστε το νέο κομμάτι "State of Emergency"

"Tattooed On My Brain" tracklist:

"Never Dance With The Devil"

"Tattooed On My Brain"

"State Of Emergency"

"Rubik's Romance"

"Pole To Pole"

"Push"

"The Secret Is Out"

"Don't Throw Your Love Away"

"Crazy Molly"

"Silent Symphony"

"What Goes Around"

"Change"

"You Call Me"









Θέλοντας να γιορτάσουν τα 50 τους χρόνια οιθα κυκλοφορήσουν στιςτο εικοστό τέταρτο άλμπουμ τους , με τίτλοΑπο την νέα δισκογραφική δουλειά της θρυλικής μπάντας, η οποία είναι η πρώτη με τον νέο της τραγουδιστή(ex-), μπορείτε παρακάτω να ακούσετε το κομμάτι