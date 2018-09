Photo Report: Rock 'N' Roll Children, Need, Beggars, The Big Nose Attack, Mr. Highway Band, Dead South Dealers @ Let’s Rock Festival (01-09-18)

Setlist:

Ανταπόκριση: LV

Φωτογραφίες: John Vlahidis, Giannis Lykoudis (Riseout Productions)





Σάββατο 1η Σεπτεμβρίου και τοβρέθηκε για μια ακόμη φορά στοτο οποίο διοργανώνεται απο το 2011 απο τουςστο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο των Οινοφύτων.Στο έβδομο κατά σειράσυμμετείχαν οικαισε μια βραδιά που ξεσήκωσε και φέτος τα Οινόφυτα.Η καλή διοργάνωση, η ελεύθερη είσοδος και το πλούσιο merchandise σε συνδυασμό με την άψογη εμφάνιση των συγκροτημάτων και τον προσεγμένο ήχο, μας έκανε ξανά να αφεθούμε στο μαγικό ταξίδι τωνπου κάθε χρόνο μας αποδεικνύουν πως η τρέλα τους για την καλή μουσική είναι πηγαία και μας παρασέρνουν στο ξέφρενο "πάρτι" τους.Την βραδιά άνοιξαν οιπου με την heavy rock/southern μουσική τους και την δυνατή σκηνική παρουσία του τραγουδιστή τους κέρδισαν τις εντυπώσεις και μας προετοίμασαν με τον καλύτερο τρόπο για την συνέχεια.Keep em comingFairies of the SwampD.S.DNote to SelfGoneWalk through the LineVinnie the VetExileWrong Cargo.Τη σκυτάλη πήραν οι, οι οποίοι συμμετείχαν για δεύτερη φορά στο φεστιβάλ, και που μέσα στον rock americana/Country/Blues οίστρο τους μας εξέπληξαν ευχάριστα, εκτός των άλλων, και με την διασκευή τους στοτου μοναδικούOverdoseTimemachineGreed, ForeverOpen The DoorTurn The Page (Bob Seger cover)The River And The TownRevolution.Σειρά στη σκηνή πήρε το psychedelic/blues/rock ντουέτοπου ομολογώ πως δεν είχα την ευκαιρία να δω ζωντανά ξανά στο παρελθόν. Πολύ ενδιαφέρουσα εμφάνιση με γεμάτο ήχο που δεν περιμένεις εύκολα απο ένα δίδυμο που καταπιάνεται μουσικά μόνο με κιθάρα, φωνητικά και ντραμς. Σίγουρα θα ήθελα να βρίσκομαι ανάμεσα στο κοινό και σε επόμενα live τους.She is a Witch (ακυκλοφόρητο)Dirty EmmaNot the OneYeah (that girl)Let the Love Shine50 Shades of ShameMonday Morning SpaghettiAdam and EveLeft AloneDown with MeΕπόμενοι οιπου μας ανέβασαν με το stoner rock με southern πινελιές ήχο τους, και που σίγουρα θα έκαναν τονπερήφανο απο εκεί ψιλά με τις εμφανείς επιρροές τους στουςMotorchristΒook Οf DaysThat RoadJesse JamesOh WellLightningChief CommanderDevil’s HighwayNot My WarI Don’t Know.Τουςδιαδέχονται οιοι οποίοι, όπως ήταν αναμενόμενο, μας καθήλωσαν με τις μακροσκελείς progressive metal συνθέσεις τους. Ένα απο τα συγκροτήματα που δεν χορταίνεις να ακούς και τα παιδιά τα έδωσαν όλα αν και κάποια προβλήματα στον ηλεκτρισμό είχαν ως αποτέλεσμα να κόβεται το ρεύμα σχεδόν ανα 10 λεπτά (ευτυχώς μετά απο το τέλος κάθε κομματιού). Αν και δεν είναι οτι καλύτερο μπορεί να συμβεί σε ένα συγκρότημα επι σκηνής, ο τραγουδιστής της μπάντας,, αντιμετώπισε με χιούμορ την κατάσταση και οιμας αντάμειψαν με μια εξαιρετική εμφάνιση.RememoryAlltribeTilikumMother MadnessHegaiamasΤην βραδιά έκλεισαν οι, η tribute band στον τεράστιο, που ξεσήκωσε τον κόσμο ο οποίος γινόταν ένα με τα διαχρονικά, θρυλικά τραγούδια του αξέχαστου. Οιωστόσο μας έκρυβαν κάποιες εκπλήξεις και με μεγάλη χαρά τους απολαύσαμε να ερμηνεύουν τοτουαλλά και το εκπληκτικότωνμε τοντωνστο μικρόφωνο. Στη σκηνή εκτός απο τον, ο οποίος πέρα απο τοερμήνευσε και το ", ανέβηκε επίσης οτωνο οποίος τραγούδησε το, καθώς και οτωναπο τον οποίο ακούσαμε τοTarot WomanMan on the Silver MountainChildren of the SeaOne Night in the CityStargazer, Kill The KingHoly Diver [Γιάννης Βογιαντζής]Gates of BabylonRock 'n' Roll ChildrenEgypt [Γιάννης Βαρβατσούλης]Last in LineRainbow in the Dark [Πέτρος Καραλής]Falling off the Edge of the WorldTemple of the KingEdge of Thorns (Savatage) [Γιάννης Βογιαντζής]Bark at the Moon (Ozzy Osbourne)Die YoungDon't Talk to StrangersHeaven and HellΜια τρομερή βραδιά στα Οινόφυτα που σίγουρα θα θυμόμαστε για αρκετό καιρό. Οι ερμηνείες απο όλα τα συγκροτήματα ανεξαιρέτως, η μαγική ατμόσφαιρα και η πολύ καλή δουλειά τωνστη διοργάνωση, μας έκαναν να περάσουμε υπέροχα.andwe salute you!Τομε συνοδοιπόρους του τουςκαι) θα προσπαθήσει να σας μεταφέρει το κλίμα της βραδιάς με πλούσιο φωτογραφικό υλικό το οποίο μπορείτε να δείτε παρακάτω.