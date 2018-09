Σαν Σήμερα - 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Γενέθλια για τον frontman των Prodigy, Keith Flint. Οι Judas Priest κυκλοφορούν το πρώτο τους live album, το "Unleashed in the East", o Ozzy Osbourne το "No More Tears", οι Guns N 'Roses τα "Use Your Illusion Ι" και "Use Your Illusion ΙI", οι Scorpions το "In Trance" και ο Steve Vai το "Fire Garden".

17/09/1969









17/09/1975

Κυκλοφορεί το τρίτο άλμπουμ των Scorpions το "In Trance", το οποίο θα κάνει το συγκρότημα γνωστό στο ευρύ κοινό. Μουσικά το άλμπουμ διαφοροποιείται απο τα προηγούμενα δύο, ενώ το εξώφυλλο με την γυμνόστηθη κοπέλα προκάλεσε πολλές αντιδράσεις. Πρόκειται για το πρώτο άλμπουμ της μπάντας με το γνωστό λογότυπο, το οποίο θα κοσμεί στη συνέχεια όλες τις μελλοντικές κυκλοφορίες των Scorpions.









17/09/1979

Οι Judas Priest κυκλοφορούν το πρώτο τους live album. Πρόκειται για το "Unleashed in the East" το οποίο ηχογραφήθηκε ζωντανά στο Τόκιο κατα τη διάρκεια της Hell Bent for Leather περιοδείας τους. Υπήρξε το μεγαλύτερο σε πωλήσεις άλμπουμ της μπάντας εκείνη τη περίοδο κι έγινε ένα απο τα πέντε live album των Judas Priest που έγιναν πλατινένια.













17/09/1991

Οι Guns N 'Roses κυκλοφορούν τα "Use Your Illusion Ι" και "Use Your Illusion ΙΙ". Τα δύο αυτά διπλά album αν και κυκλοφόρησαν ξεχωριστά, συχνά αναφέρονται ως ένα τετραπλό album της μπάντας.









Γεννιέται στο Redbridge του Λονδίνου, ο frontman των).Στα τέλη της δεκαετίας του '80, γνώρισε τονσε ένα rave club του Λονδίνου, και του εξέφρασε τον θαυμασμό του για το γούστο του στην μουσική. Λίγο αργότερα ο Howlett του έδωσε μια κασέτα με μιξαρισμένα κομμάτια του και ο Flint ενθουσιάστηκε τόσο που του πρότεινε να δημιουργήσουν μαζί μια μπάντα και να κάνουν ζωντανές εμφανίσεις. Όπερ και εγένετο και δημιουργήθηκαν οιΟιθεωρούνται από τους πρωτοπόρους της ηλεκτρονικής και big beat μουσικής, δίπλα στους Fκαιτις δεκαετίες 1990 και 2000.Κατά τη διάρκεια της καριέρας τους έχουν κερδίσει δύο βραβεία Brit, τρία MTV Video Music Award, δύο Kerrang!, πέντε MTV Europe Music Awards, και έχουν υπάρξει δύο φορές προτεινόμενοι για βραβείο Grammy.Μέχρι μέχρι στιγμής έχει κυκλοφορήσει με τουςεπτά στούντιο album με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 25.000.000 παγκοσμίως.Πέρα απο τη μουσική, η μεγάλη αγάπη του ο Flint είναι οι μοτοσυκλέτες. Έχει λάβει μέρος σε πολλούς αγώνες και έχει σχηματίσει τη δική του ομάδα, τους