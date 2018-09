STRATOVARIUS: Ακούστε την ορχηστρική έκδοση του "Unbreakable"

"Enigma: Intermission II" tracklist:

"Enigma" (Brand New Studio Song - recorded 2018)

"Hunter" †

"Hallowed" ††

"Burn Me Down" (Brand New Studio Song - recorded 2018)

"Last Shore" ††

"Kill It With Fire" *

"Oblivion" (Brand New Studio Song - recorded 2018)

"Second Sight" *

"Fireborn" †

"Giants" *

"Castaway" *

"Old Man And The Sea" ††





Brand New Orchestral Versions (all recorded 2018):

"Fantasy"

"Shine in the Dark"

"Unbreakable"

"Winter Skies"





* previously unreleased in Europe

† rare bonus track

†† rare bonus track - for the first time on CD









Οιθα κυκλοφορήσουν στιςμέσω τηςτο, που θα περιέχει κάποια νέα και κάποια σπάνια κομμάτια της μπάντας.Τοαποτελείται απο τρία νέα τραγούδια καθώς και, για πρώτη φορά στην ιστορία της μπάντας, απο τέσσερις ορχηστρικές εκδοχές γνωστών κομματιών των, αλλά και απο πολλά σπάνια κομμάτια τους.Το άλμπουμ είναι της ιδίας φιλοσοφίας με το concept άλμπουμπου κυκλοφόρησε πριν απο 17 χρόνια μεταξύ τωνκαιΑπο την εν λόγω κυκλοφορία μπορείτε παρακάτω να ακούσετε την ορχηστρική έκδοση του, μέσω του επίσημου lyric video που το συνοδεύει.