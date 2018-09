TEN: Ακούστε το "Jericho" απο το επερχόμενο album

"Illuminati" tracklist:

1. Be As You Are Forever

2. Shield Wall

3. The Esoteric Ocean

4. Jericho

5. Rosetta Stone

6. Illuminati

7. Heaven And The Holier-Than-Thou

8. Exile

9. Mephistopheles

10. Of Battles Lost And Won









Οιέδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο κομμάτι απο το επερχόμενο νέο άλμπουμ με τίτλοπου αναμένεται να κυκλοφορήσει στις. Ο λόγος για τοτο οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω.συνεργάζεται για μία ακόμη φορά με τους κιθαρίστεςκαι, τον μπασίστα, τον κιμπορντίστα, και τον ντράμερΤην παραγωγή του νέου άλμπουμ των θρυλικών Βρετανών hard rockers ανέλαβε οενώ την μίξη και το mastering ο