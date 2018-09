The 3rd Man Element feat. Αλέκος Βρέτος και Χάρης Λαμπράκης, Πέμπτη 4 Οκτωβρίου @ The Zoo

Πέμπτη 4 Οκτωβρίου

The 3rd Man Element feat. Αλέκος Βρέτος και Χάρης Λαμπράκης @ The Zoo









Μέρος 1ο :

Μέρος 2ο :

Η ιστορία του project The 3rd Man Element:









Την, τουποδέχεται το σχήμα ελεύθερου αυτοσχεδιασμούμε εκλεκτούς καλεσμένους τους(ούτι) και(νέι).Ο σταθερός πυρήνας του σχήματοςαποτελείται από τονστο πιάνο και στα πλήκτρα (συνθέτης, ιδρυτής της) και τον(μέλος των) στα τύμπανα.Το τρίο συμπληρώνει ένας διαφορετικός μουσικός κάθε φορά, ο οποίος εισάγει το στοιχείο του «3rd Man», δηλαδή καλείται να ανατρέψει δημιουργικά τις ισορροπίες που υπάρχουν, έτσι ώστε οι τρεις μουσικοί, ως σύνολο, να δημιουργήσουν κάτι νέο και απρόοπτο.Το αποτέλεσμα είναι ότι τρεις ιδιαίτεροι μουσικοί συναντιούνται στη σκηνή για μία και μόνη φορά και δοκιμάζονται στην αυτόματη σύνθεση και τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό. Εξ ορισμού και εκ των πραγμάτων κάθε μουσική σύμπραξη είναι μοναδική και δεν επαναλαμβάνεται.Την Πέμπτη 4 Οκτωβρίου στο The Zoo το πρόγραμμα έχει ως εξής:Καλεσμένος ο(ούτι)Καλεσμένος ος (νέι).InfoThe Zoo | Ζωοδόχου Πηγής 45, Χαλάνδρι, τηλ. 210 6745375Πέμπτη 4 Οκτωβρίου | Έναρξη: 22.00Είσοδος: 7 ευρώΤο σχήμα είναι ένα side-project του Χρήστου Αλεξόπουλου. Στο παρελθόν έχει περάσει δύο φάσεις κατά τις οποίες ο πυρήνας του σχήματος αποτελούνταν από τους Αλεξόπουλο και Socos (κιθάρες).Η πρώτη φάση διήρκεσε από το 2005 ως το 2007 με live που έγιναν στο ιστορικό Μικρό Μουσικό Θέατρο στο Κουκάκι με 10 εμφανίσεις. Όταν οι Αλεξόπουλος και Socos ένιωσαν ότι ένας κύκλος ολοκληρώθηκε κατέστησαν προσωρινά ανενεργό το σχήμα και αφοσιώθηκαν μεταξύ άλλων, ο μεν Socos στους Socos & The Live Project Band και τα προσωπικά άλμπουμ του, ο δε Αλεξόπουλος στα προσωπικά άλμπουμ του και στην Puzzlemusik της οποίας είναι ο ιδρυτής.Το σχήμα επαναδραστηριοποιήθηκε για τη δεύτερη φάση του το 2013 δίνοντας 4 live. Με την εμπειρία των χρόνων που μεσολάβησαν οι δυο μουσικοί άνοιξαν τότε έναν καινούργιο κύκλο δημιουργικής εξερεύνησης. Εμφανίστηκαν σε Six Dogs, Bios και Knot Gallery με διαφορετικούς κάθε φορά καλεσμένους.Το φθινόπωρο του 2017 το σχήμα μπήκε στην τρέχουσα 3η φάση του η οποία παρουσιάζει ουσιαστικές διαφορές από τις δύο πρώτες καθώς ο Socos έχει αποχωρήσει και τη θέση του στον σταθερό πυρήνα έχει πάρει ο καταξιωμενος ντράμερ Βασίλης Ποδαράς (aka Billy Pod, μέλος των Next Step). Σε αυτή την 3η φάση του το σχήμα έκανε μέσα στη σεζόν 2017-2018 μια σειρά τριών εμφανίσεων στο Κέντρο Ελέγχου Τηλεοράσεων με καλεσμένους αντίστοιχα τους Φώτη Σιώτα (βιόλα), Ευγενία Λουπάκη (ποίηση) και Γιώργο Κοντραφούρη (live electronics) ενώ ηχογράφησε και για την εκπομπή του Τρίτου Προγράμματος της ΕΡΤ «Jazz In The City» έχοντας ως καλεσμένο τον Μιχάλη Καταχανά (βιόλα).Πρόθεση του σχήματος είναι να καλεί ως «3rd Man» μουσικούς απ’ όλο το φάσμα της σύγχρονης ελληνικής δημιουργικής μουσικής (και όχι μόνο μουσικής) σκηνής. Το σχήμα – από πρόθεση – δεν κάνει τακτικές εμφανίσεις. Κάθε εμφάνιση είναι μοναδική, με διαφορετικό καλεσμένο κάθε φορά και έτσι εξ ορισμού δεν είναι δυνατόν να επαναληφθεί.