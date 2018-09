The Cranberries: Ακούστε το ακυκλοφόρητο "Íosa"

Οι Cranberries έδωσαν στη δημοσιότητα το ακυκλοφόρητο κομμάτι "Íosa" που περιέχεται στο επερχόμενο επετειακό box set της μπάντας για τα 25 χρόνια κυκλοφορίας του ντεμπούτου άλμπουμ "Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We?"