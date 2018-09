THE SMASHING PUMPKINS: Ανακοίνωσαν νέο album. Ακούστε το "Silvery Sometimes (Ghosts)"

Το πρώτο άλμπουμ μετά την επανένωσή τους ανακοίνωσαν οι Smashing Pumpkins. Η νέα δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος, που είναι η πρώτη με τα αρχικά μέλη Billy Corgan, James Iha και Jimmy Chamberlin απο το 2000, φέρει τον τίτλο "Shiny Αnd Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun" και αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω της Napalm Records στις 16 Νοεμβρίου.