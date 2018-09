URIAH HEEP: Video για το νέο κομμάτι "Take Away My Soul"

"Living The Dream" tracklist:

Grazed By Heaven

Living The Dream

Take Away My Soul

Knocking At My Door

Rocks In The Road

Waters Flowin’

It’s All Been Said

Goodbye To Innocence

Falling Under Your Spell

Dreams Of Yesteryear

Take Away My Soul (alternate version) (Bonus track – CD/DVD Deluxe Ed.)





Bonus DVD trackist:

Grazed By Heaven Music Video

Take Away My Soul Music Video

Making The Dream Documentary









Μετά τοοιπαρουσίασαν ένα ακόμη κομμάτι απο το εικοστό πέμπτο τους άλμπουμ με τίτλο. Ο λόγος για τοτο οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω μέσω του επίσημου video που το συνοδεύει.Η νέα δισκογραφική δουλεία των θρυλικών rockers θα είναι διαθέσιμη σε CD, βινύλιο και ψηφιακά, ενώ θα συνοδεύεται και από ένα bonus DVD που θα περιέχει δύο μουσικά βίντεο και ένα ντοκιμαντέρ για την δημιουργία του άλμπουμ.Την παραγωγή του διαδόχου του(2014) ανέλαβε οn γνωστός απο τη συνεργασία του με ονόματα όπωςκ.α. και η μπάντα είναι παραπάνω απο ενθουσιασμένη με το νέο υλικό και ανυπομονεί να κυκλοφορήσει.