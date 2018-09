VIRGIN STEELE: Box set μαζί με 3 νέα albums

"Seven Devils Moonshine" tracklist:

Ghost Harvest (The Spectral Vintage Sessions) Vintage 1 – Black Wine For Mourning (New Album)

“Seven Dead Within”

“Green Dusk Blues”

“Psychic Slaughter”

“Bonedust” (Orchestral Version)

“Hearts On Fire”

“Child Of The Morning Star”

“Murder In High-Gloss Relief”

“Feral”

“Justine”

“Princess Amy”

“Wicked Game”

Clouds Of Oblivion Medley

“Little Wing”

“The Gods Don’t Remember…”





Ghost Harvest (The Spectral Vintage Sessions) Vintage 2 – Red Wine For Warning (New Album)

“The Evil In Her Eyes” (Piano & Vocal Version)

“Feelin’ Alright”

“Sister Moon”

Summertime Darkness Suite

“Sweating Into Dawn”

“Summertime”

“Black Leaves Swirl Down My Street”

“Rip Off”

The Gods Are Hungry Triptych

“The Gods Are Hungry Poem”

“The Poisoned Wound”

“The Birth Of Beauty”

“Profession Of Violence…”

“Rock Steady”

“Nutshell”

“Slow & Easy Intro”

“Jesus Just Left Chicago”

Late Night Hoodoo Medley

“Soul Kitchen”

“When The Music’s Over”

“Crawling King Snake”

“When The Music’s Over (Reprise)”

“Imhullu”

The Drained White Suite

“After The Dark”

“Wake The Dead”

“The Graveyard Dance”

“The Triple Goddess”

“Twilight Of The Gods” (Live Acoustic Rehearsal Version)

“Transfiguration” (Live Acoustic Rehearsal Version)





Gothic Voodoo Anthems (New Album)

“I Will Come For You” (Orchestral Version)

“Queen Of The Dead” (Orchestral Version)

“The Orpheus Taboo” (Orchestral Version)

“Kingdom Of The Fearless (The Destruction Of Troy)” (Orchestral Version)

“The Black Light Bacchanalia” (Orchestral Version)

“Zeus Ascendant”

“By The Hammer Of Zeus (And The Wrecking Ball Of Thor)” (Orchestral Version)

The Gothic Voodoo Suite

“Rumanian Folk Dance No. 3 Pe Loc”

“Delirium” (Excerpt)

“Snakeskin Voodoo Man” (Orchestral Version)

“The Enchanter”

The Fire & Ice Medley

“Bone China”

“No Quarter”

“Bone China (Reprise)”

Passion In The French Quarter Medley

“Chloe Dancer”

“Gentle Groove”

“Darkness-Darkness”

“Death Letter Blues”

“Spoonful”





Hymns To Victory (Rerelease)

“Flames Of Thy Power (From Blood They Rise)”

“Through The Ring Of Fire”

“Invictus”

“Crown Of Glory (Unscarred)” (In Fury Mix)

“Kingdom Of The Fearless (The Destruction Of Troy)”

“The Spirit Of Steele” (Acoustic Version)

“A Symphony Of Steele” (Battle Mix)

“The Burning Of Rome (Cry For Pompeii)”

“I Will Come For You”

“Dust From The Burning & Amaranth” (Orchestral Version)

“Noble Savage” (Long Lost Early Mix)

“Mists Of Avalon”

“Emalaith”





The Book Of Burning (Rerelease)

“Conjuration Of The Watcher”

“Don’t Say Goodbye (Tonight)”

“Rain Of Fire”

“Annihilation”

“Hellfire Woman”

“Children Of The Storm”

“The Chosen Ones”

“The Succubus”

“Minuet In G Minor”

“The Redeemer”

“I Am The One”

“Hot And Wild”

“Birth Through Fire”

“Guardians Of The Flame”

“The Final Days”

“A Cry In The Night”

“Queen Of The Dead” (Nordic Twilight Version) (Bonus Track)

Οιθα κυκλοφορήσουν στιςτο box set με τίτλοαποτελούμενο απο 5 CDs τα τρία εξ αυτών μάλιστα αφορούν νέα άλμπουμ της Αμερικανικής μπάντας.Το box set θα περιέχει συνολικά 88 τραγούδια, τα δύο απο τα πέντε CDs θα αποτελούνται απο επανεκδόσεις κομματιών τους, ενώ τα τρία CDs θα αποκλειστικά απο νέα κομμάτια και νέες εκδόσεις.Τοθα περιέχει επίσης ένα αυτοκόλλητο καθώς και ένα 24σέλιδο ένθετο με νέους στίχους και φωτογραφίες του