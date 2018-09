WE CAME AS ROMANS: Συνεχίζουν χωρίς να αντικαταστήσουν τον τραγουδιστή Kyle Pavone

Μετά τον ξαφνικό θάνατο του τραγουδιστή Kyle Pavone απο υπερβολική δόση, οι We Came as Romans έπρεπε να πάρουν μια πολύ δύσκολη απόφαση για το μέλλον της μπάντας. Θα έπρεπε να αποφασίσουν αν θα αντικαταστήσουν τον θανόντα Pavone, αν θα διαλύσουν τους We Came as Romans, ή αν θα συνεχίσουν ως πενταμελές συγκρότημα.