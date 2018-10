ALL THAT REMAINS: Ακούστε το νέο κομμάτι "Everything's Wrong"

"Victim Of The New Disease" tracklist:

01. Fuck Love

02. Everything's Wrong

03. Blood I Spill

04. Wasteland

05. Alone In The Darkness

06. Misery In Me

07. Broken

08. Just Tell Me Something (feat. Danny Worsnop)

09. I Meant What I Said

10. Victim Of The New Disease









Μετά το, οιέδωσαν στη δημοσιότητα ένα ακόμη κομμάτι απο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ με τίτλο. Ο λόγος για τοτο οποίο μπορείτε να ακούσετε παρακάτω.Η κυκλοφορία τουέχει προγραμματιστεί για τις