BEHEMOTH: Video για το νέο single "Bartzabel"

"I Loved You At Your Darkest" tracklist:

01. Solve

02. Wolves Ov Siberia

03. God = Dog

04. Ecclesia Diabolica Catholica

05. Bartzabel

06. If Crucifixion Was Not Enough...

07. Angelvs XIII

08. Sabbath Mater

09. Havohej Pantocrator

10. Rom 5:8

11. We Are The Next 1000 Years

12. Coagvla









Οιπαρουσίασαν το επίσημο video του singleαπο το επερχόμενο νέο τους album με τίτλοπου θα κυκλοφορήσει στιςμέσω τηςΟι Πολωνοί τον Οκτώβριο και Νοέμβριο θα κάνουν περιοδεία στην Βόρεια Αμερική με guests τουςκαι, ενώ τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2019 θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή τους περιοδεία.