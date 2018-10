BOB DYLAN: Το "Blood On The Tracks" γίνεται ταινία

Ο σκηνοθέτης του "Call Me By Your Name" και του remake του "Suspiria", την μουσική επένδυση του οποίου ανέλαβε ο Thom Yorke, Luca Guadagnino, σε πρόσφατη συνέντευξή του στην New Yorker, αποκάλυψε πως αυτή την περίοδο δουλεύει πάνω σε μια ταινία εμπνευσμένη απο το κλασικό άλμπουμ του Bob Dylan, "Blood on the Tracks".