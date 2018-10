Broken Morning, Homo Erectus, Dead Planet, Strange Universe: Κυριακή 9 Δεκεμβρίου @ An Club

Homo Erectus

Dead Planet

Strange Universe

Tην2018 ένα κράμα παλιοσειρών και ελπιδοφόρων νέων μπαντών ανεβαίνει στην ιστορική σκηνή του! Ένα line-up που κανείς και καμία δεν πρέπει να χάσει!Doors: 20.30 Damage:6eBroken MorningΟιεπιστρέφουν για 6η φορά στο! Η τελευταία συναυλία για την προώθηση του δεύτερου album τουςλίγο πριν μπουν στο studio για την ηχογράφηση του καινούργιου album τους με τίτλοOιιδρύθηκαν το 2010 από τον Βασίλη Σωτηρίου (μπάσο, φωνητικά, πλήκτρα).Το line up συμπληρωνουν ο Θανασης Χουλιαρας(κιθάρες) και ο Άρης Αγγέλοπουλος(τύμπανα). Ο ήχος τους επηρεάζεται από τη δεκαετία του '60 / '70 μέσα από ένα πιο μοντέρνο πρίσμα και πιο σύγχρονη αισθητική. Ανάμεσα στις επιρροές τους υπάρχουν πολλά αξιόλογα συγκροτήματα (Spiritual Beggars, Orange Goblin, Firebird, The Quill, Graveyard,Witchcraft).Τον Απρίλιο του 2012 ηχογράφησαν το πρώτο τους EP demo και στις 25 Αυγούστου 2014 κυκλοφόρησαν σε περιορισμένες κόπιες το πρώτο τους άλμπουμ με τίτλο '' Strangers Among Strangers ''.Ένα άλμπουμ που αναβιώνει την αισθητική των spaghetti westerns και πραγματευεται θέματα όπως η αποξένωση, η απομόνωση και η κριτική των στερεότυπων που επικρατούν στην κοινωνία.Για να προωθήσουν το άλμπουμ έκαναν 2 βίντεο κλιπ: ‘’Until the Sun Falls '' και ‘’The Stranger ‘’.Τον Ιανουάριο του 2017 η μπάντα ηχογράφησε το δεύτερο άλμπουμ με τίτλο '' Time For Retribution’’.Πιο βαρύ και λιγότερο λυρικό σε σχέση με το προηγούμενο άλμπουμ τους''Strangers Among Strangers.''To ‘’Time for Retribution’’ παραγωγη David ‘’Sitting Bull’’ Prudent & Βασίλης Σωτηριου.Μιξη/mastering David Prudent.Ηχογραφηθηκε στο made in hell studioΜουσική και στίχοι για ολα τα τραγούδια απο τον Βασίλη Σωτηρίου.Line up του δισκου :Βασιλης Σωτηριου μπασο,φωνητικα,πληκτρα Μιχαλης Φλουρακης κιθαρες Δημητρης Αντωναιος τυμπαναΠιο βαρύ και λιγότερο λυρικό σε σχέση με το προηγούμενο άλμπουμ τους: '' Strangers Among Strangers. ''Πραγματευεται ζητήματα όπως η αδικία, η προδοσία, η εξαπάτηση καθώς και την διαπίστωσηοτι δεν είναι ποτέ αργά για να υψώσεις το ανάστημα σου και να διεκδικησεις αυτά που σου ανήκουν ακόμη και αν οι πιθανότητες είναι μικρές και το τίμημα υψηλό.Για να προωθησουν το αλμπουμ εκαναν 2 video clip για τα :’’Sludge House’’ και ‘’Thoughts on A Ledge’’.Έχουν μοιραστεί τη σκηνή με πολλά αξιοσημείωτα συγκροτήματα (Pulse, Narcosis, Ghost Season, Bones, Desert Hat Black Hound, Rollin'Dice) με αρκετές ζωντανές εμφανίσεις σε χώρους όπως:Rainbow, Bat City, Ghost House, Club, Modu, Blackbird, Death Disco και σε φεστιβάλ (Πετρούπολης, Ίλιον Πάρκο Α. Τρίτσης, 5ο Φεστιβάλ Μουσικής Θήβας).Οι Homo Erectus δημιουργήθηκαν το 2015 και είναι ένα τετραμελές σχήμα που κοπανάει (κατά βάση) groove metal, έχοντας επιρροές από κλασσικές άλλα και μοντέρνες ροκ/μέταλ μπάντες. Ο σκοπός μας από το ξεκίνημα της φάσης μέχρι και και τώρα, είναι να περνάμε καλα και να γουστάρουμε παίζοντας τη μουσική που αγαπάμε. Σας περιμένουμε!Μέλη: Κώστας (φωνή), Σπύρος (κιθάρα), Vitto (μπάσο) και Φώτης (ντράμς).Οι Dead Planet ξεκίνησαν ως μαθητική μπάντα το 2015. Με αφορμή τη συγγραφή ενός κομματιού τους, το Roads Made Of Stone, η μπάντα ξεκίνησε τις εντατικές πρόβες για συνεχή συγγραφή νέων κομματιών.Οι πρώτες live τους εμφανίσεις έλαβαν χώρο σε διάφορες συναυλίες αλληλεγγύης που πραγματοποιούνταν ανεξάρτητα σε σχολεία ή σε μικρές τοπικές σκηνές από μαθητές.Στη συνέχεια πραγματοποίησαν εμφανίσεις σε μαγαζιά στην Αθήνα για ένα διάστημα κοντά ενός χρόνου, μέχρι που η μπάντα μπήκε σε ένα μεγάλο hiatus μετά την αποχώρηση του πρώτου της drummer.Μετά από σκληρή δουλειά σε πρόβες και μετά από μια νέα ηχογράφηση τεσσάρων κομματιών τους, στο The Music House Studio, που θα αποτελέσουν το νέο τους EP και με ένα νέο μέλος στα σκαριά τους, οι Dead Planet είναι έτοιμοι για νέες live εμφανίσεις και για συγγραφή και ηχογράφηση νέου υλικού.Οι Strange universe δημιουργηθηκαν το 2014. Εχουν στο ενεργητικο τους πολλα Live σε γνωστες μουσικες σκηνες (ΑΝ Club,Ρυθμος,τεξας,φετιβαλ Πατρων).Ετοιμαζονται να βγαλουν το πρωτο τους αλμπουμ. το μουσικο τους υφος ειναι ενα παντρεμα Rock,Blues,Funk και ειναι συγκροτημα το οποιο αγαπαει να αυτοσχεδιαζει ειτε επι σκηνης ειτε στο στουντιο.