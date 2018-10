COLD CAVE, CHOIR BOY: Παρασκευή 16 Νοεμβρίου @ Death Disco

Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2018 at Death Disco





COLD CAVE (US) - CHOIR BOY(US)





DEATHDISCO

Ωγύγου 16 και Λεπενιώτου 24, Ψυρρή

ΗΣΑΠ: ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΗΣΕΙΟ / ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΜΕΤΡΟ: ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ





ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

Περιορισμένη προπώληση 15€: Death Disco / Le Disque Noir

Περιορισμένη προπώληση 17€: Viva Network

Υπόλοιπη προπώληση και ταμείο 20€







Οι Cold Cave είναι το δημιούργημα του πολυτάλαντου μουσικού, συγγραφέα και εκ γενετής μονόχειρα καλλιτέχνη, Wesley Eisold. Ξεκίνησαν το 2007 και πολύ γρήγορα χαρακτηρίστηκαν σαν το ίσως σημαντικότερο dark wave, synth pop συγκρότημα της γενιάς μας παίζοντας σε ιδιαίτερους χώρους όπως τα μουσεία The Getty και Guggenheim και μαζί με καταξιωμένα συγκροτήματα όπως οι Nine Inch Nails, Sonic Youth και Jesus and Mary Chain. Πέρα όμως από το μουσικό, είναι και η γενικότερη αισθητική που τους έκανε να βρεθούν ένα σκαλί παραπάνω από τους υπόλοιπους συνδιεκδικητές της κορυφής. Μαύρα ρούχα σχεδιαστών υψηλής ραπτικής, "μαύρα" video clips και μια άρτιας αισθητικής εικόνα που ταλαντεύεται αποκλειστικά και μόνο ανάμεσα στις αποχρώσεις του μαύρου.Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η εφημερίδα Guardian: ο Wesley Eisold είναι ο απόλυτος νέος θεός του νιχιλισμού και της απόγνωσης. Με μαεστρία δημιουργεί το οικοδόμημα των Cold Cave τοποθετώντας την θλίψη της ερμηνείας του Morrissey στο How Soon Is Now επάνω στα ηλεκτρονικά beats των Nitzer Ebb και τις μελωδίες των New Order.Από το 2012 έχουν να κυκλοφορήσουν καινούργιο άλμπουμ (Cherish the light Years - Matador). Όμως αυτό δεν σημαίνει οτι όλα αυτά τα χρόνια έμειναν ανενεργοί, τουναντίον. 'Ενοιωσαν πιο άνετα κυκλοφορόντας singles, ep's και συλλογές για λογαριασμό της δικιάς τους εταιρίας Heartworm Press με πιο πρόσφατο το εξαιρετικό e.p. "You & Me & Infinity" του 2018 στο video clip του οποίου, μετά από πολλά χρόνια εμφανίζονται όχι σαν ντούο όπως μας είχαν συνηθίσει αλλά σαν full band. Κάτι το οποίο διατήρησαν και στην αμερικάνικη περιοδεία που ακολούθησε της κυκλοφορίας και θα συμβεί και στο ευρωπαϊκό της σκέλος στα πλαίσια του οποίου μας επισκέπτονται στο Death Disco.Με βιομηχανικούς ήχους φτιάχνουν την πιο catchy gothic pop μουσική που μπορείς να ακούσεις σήμερα και τη Παρασκευή 16 Νοεμβρίου θα βρεθούν για πρώτη φορά με full band στην Ελλάδα και στον πλέον κατάλληλο χώρο για τέτοιου είδους συναυλίες, το Death Disco. Η χωρητικότητα είναι περιορισμένη και αναμένεται τα εισιτήρια να εξαντληθούν με γοργούς ρυθμούς, για αυτό φρόντισε άμεσα να εξασφαλίσεις οτι θα είσαι ανάμεσα στους 250 τυχερούς που θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τους εκπληκτικούς Cold Cave στη μια και μοναδική εμφάνιση που έχουν προγραμματίσει να κάνουν στη χώρα μας!Οι πόρτες ανοίγουν στις 21:00.