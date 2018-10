Οι Cryptopsy έδωσαν στη δημοσιότητα το lyric video του "Fear His Displeasure", απο το επερχόμενο νέο τους EP που αποτελείται απο τέσσερα κομμάτια κι έχει ως τίτλο "The Book Of Suffering – Tome II" με ημερομηνία κυκλοφορίας την 26η Οκτωβρίου.









"The Book Of Suffering – Tome II": tracklist:

01. The Wretched Living

02. Sire Of Sin

03. Fear His Displeasure

04. The Laws Of The Flesh