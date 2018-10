DISTURBED: Lyric video για το νέο κομμάτι "The Best Ones Lie"

"Evolution" tracklist:

1. "Are You Ready"

2. "No More"

3. "A Reason to Fight"

4. "In Another Time"

5. "Stronger on Your Own"

6. "Hold on to Memories"

7. "Saviour of Nothing"

8. "Watch You Burn"

9. "The Best Ones Lie"

10. "Already Gone"









Οιέδωσαν στη δημοσιότητα ένα ακόμη κομμάτι απο το επερχόμενο νέο τους άλμπουμ,, που θα κυκλοφορήσει στιςμέσω τηςΟ λόγος για τοτο οποίο μπορείτε να ακούσετε μέσω του επίσημου lyric video που το συνοδεύει. Πρόκειται για το τρίτο κομμάτι που ακούμε μέσα απο την νέα δισκογραφική δουλειά των Αμερικανών metallers μετά τακαι