DUSTBOWL: Πέμπτη 18 Οκτωβρίου @ Bad Tooth

Πέμπτη 18 Οκτ. 2018

Ελεύθερη Είσοδος

Κακουργοδικείου 6, Αθήνα – Ψυρρή

Την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου το Bad Tooth υποδέχεται τους Dustbowl και το περιβόητο Mother Earth Rock. Μια πολύ ιδιαίτερη βραδιά όπου άλμπουμ σαν το «The Great Fandango», το «Goin' Down» και ο μοναδικός «σκονισμένος» ήχος θα έχουν την τιμητική τους





Οι Dustbowl σχηματίστηκαν στην Αθήνα το 2006.





BUCKETFULL OF BRAINS / JEREMY GLUCK (THE BARRACUDAS):

" It is an esoteric elegy of sentiments that draws us "down" with them, and signifies that the only catharsis, the one way road for Dustbowl comes from the earth…"









«Αυτό που πράττει το αθηναϊκό συγκρότημα στο "The Great Fandango" είναι ότι κατορθώνει να ολοκληρώσει ένα opus της americana που θα έκανε πολλούς να τα χάσουν. Και τούτο, γιατί το άλμπουμ έχει τέλεια οργανική ενότητα, με τα τραγούδια να είναι το ένα καλύτερο από το άλλο, παρασύροντάς σε συν τω χρόνω. Είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις κομμάτι σ' αυτό τον δίσκο» (Φώντας Τρούσας / Δισκορυχείον-Vinylmine & Lifo).





«Το ροκ της Μητέρας γης…για τους παλιότερους, όσοι κολλήσαμε εκεί στα 80’ς με Green on Red, Long Ryders, Dream Syndicate και όλη την Americana ψυχεδελική σκηνή και με τους Neil Young & The Crazy Horse και τους The Byrds λόγου χάρη, να είναι σίγουροι ότι με το Great Fandango θα βουτήξουν πάλι βαθιά σε αυτά τα νερά…. και τα νερά των Dustbowl είναι λυτρωτικά! Το The Great Fandango είναι great όπως και να το κάνουμε» ( Μιχάλης Παπαμακάριος / toperiodiko.gr).

«Να ένας από τους πιο ενδιαφέροντες ελληνικούς δίσκους του 2016 ως τώρα: Το Great Fandago είναι μία δισκάρα με 10 country/americana κομμάτια. Αν είσαι fan του είδους, θα βάλεις το Great Fandago στο εικόνισμα της δισκοθήκης σου» (Mike Nikolitsis / ypogeio.gr)





«Θα μ' ακούσεις να μιλάω με ενθουσιασμό, θα μ' ακούσεις να μιλάω με αγάπη, θα μ' ακούσεις να μιλάω με πίστη γι' αυτή την μπάντα που είναι φευγάτη σε ανοιχτούς δρόμους και συνεχίζει να πηγαίνει και σε κάθε διασταύρωση σου δίνει ένα λόγο παραπάνω να ακολουθήσεις» # GreatAlbumAlert (Μαρία Μαρκουλή / It's My Blender).





«Οι Dustbowl είναι πραγματικοί τεχνίτες της alt country, από αυτούς που δίνουν στο ιδίωμα νόημα, υπόσταση και λόγο ύπαρξης…Αυτό όμως που οι Dustbowl κάνουν στο Great Fandango, προς τιμήν τους, για ακόμα μία φορά ξεφεύγει από την πεπατημένη των προηγουμένων κυκλοφοριών τους…Και το αποτέλεσμα για ακόμη μία φορά τους δικαιώνει» (Παναγιώτης Γαβρίλης / Soundgaze.gr).





«Η αγάπη τους για την ψυχεδελική country των 60s, τον σύγχρονο «americana» ήχο και το «paisley» της δεκαετίας του '80 έχει απαθανατιστεί με τον καλύτερο τρόπο στο The Great Fandango» (Γιάννης Καστανάρας / Merlin's Music Box).





ALT. COUNTRY FORUM NL:

"Their music leave it's mark and we've got to admit that is a good "tough - tone" soundin' music. Their music has something charming, magical but it also features a rich brew of nerve."





DISCOGRAPHY.

* THE GREAT FANDANGO

[May 2016] - 12’ Vinyl Album / urban sound records

* BLACK RIVER’S CHEST [THE BURDEN REVISITED] / FLAMIN’ ROSE

[July 2014] – CD Single / dusty records

* SUCIDE AVENUE / WINTER'S ALMOST GONE [

April 2014] – CD Single / dusty records

* GOIN' DOWN

[November 2009] – CD Album / fuzz overdose records

* TROUBLEBOUND & LONESOME

[2008] - CD Album / onstage records









Other Releases:





* V.A. RHINO - TROPIC OF RHINO VOL.1 CD Album - "LAY ME DOWN EASY [LONG PSYCHEDELIC VERSION] [June 2017] - Compilation

* V.A. CHRISTMAS FOR EVERYONE - "CHRISTMA'S TIME'S A-COMIN'” [December 2014] – Compilation / Restless Wind Records

* V.A. BETTER WITH FUZZ BABE!- "LEAN ON ME"

[2013] – Compilation / Fuzz Overdose Records

* LAND ENDS [PAVLOS FYSAKIS BOOK "LAND ENDS"]

* RAMBLIN' BLUES C.D. E.P.

[2006] - Dusty Records