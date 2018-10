GODSLEEP: Σάββατο 15 Δεκεμβρίου @ An Club w/ The BuzzDealers και Hex

GODSLEEP

''Coming Of Age'' - Release Live Show at AN club 'official'!

Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΩΝ GODSLEEP ΕΙΝΑΙ ΓΕΓΟΝΟΣ! ΝΕΟΣ ΔΙΣΚΟΣ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΦΩΝΗΤΙΚΑ ΕΞΙΤΑΡΟΥΝ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ!





Σάββατο 15 Δεκεμβρίου

Special guests: The BuzzDealers + Hex

Πόρτες: 20:00 – Εισιτήριο: 7 €





The BuzzDealers

Hex

Οι Heavy/Rockersεπιστρέφουν δυναμικά έπειτα από σχεδόν 2 χρόνια απουσίας όπου θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά ζωντανά στην Αθήνα, τον νέο τους δίσκο με τίτλο ''Coming Of Age''!Αξιοσημείωτη αλλαγή, είναι η προσθήκη της Αmie στα φωνητικά, δίνοντας έτσι στο συγκρότημα μια πιο αισθητική προσέγγιση, που σε μαγνητίζει από την πρώτη στιγμή!H επιστροφή τους στο Αn, σηματοδοτείται ως η τελευταία μέρα της Ελληνικής τους περιοδείας, ενώ κάποιους μήνες αργότερα, θα χτυπήσουν ανελέητα την Γηραιά ήπειρο!Το ''Coming Of Age'' είναι αντάξιος και συγχρόνως πιο εξελιγμένος διάδοχος του “Thousand Sons of Sleep”! Βαρύς, γεμάτος ήχος! Στιβαρά και δυναμικά φωνητικά, άλλοτε με γρέζι και άλλοτε με τη συναισθηματική χροιά της ιδιαίτερης θηλυκής φύσης! Πρόκειται για έναν αξιόλογο και ιδιαίτερα ευφυή για την πορεία του συγκροτήματος δίσκο, που προ(σ)καλεί τους μυημένους σε μια ελκυστική rock διαδρομή! Και η γκρούβα καλά κρατεί…!Κοιτάζοντας το παρελθόν...Οι Godsleep θεωρούνται ως μία από τις πιο δημοφιλείς μπάντες του βαρύ / ψυχεδελικού ροκ ήχου, που εδώ και 10 χρόνια έχουν αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα τους στην εγχώρια σκηνή! Το 2010 κυκλοφόρησαν ένα promo album με τέσσερα κομμάτια, εκ'των οποίων το ένα από αυτά συμπεριλήφθηκε ως ''best rock by the Californian music label “272 Records”!Έχουν παρουσιαστεί σε μερικά απο τα μεγαλύτερα φεστιβαλ της Ευρώπης, όπως τα: Freak Valley, Aquamaria, Yellowstock, Red Smoke, Electric Valley, Exit, Revolution και Rockwave!Τον Μάιο του 2015, κυκλοφόρησαν το "Thousand Sons Of Sleep", το οποίο απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και δίκαια τους ένταξε ανάμεσα στα καλύτερα rock συγκροτήματα της χώρας!Τον Δεκέμβριο του 2018 αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον την κυκλοφορία του ''Coming Of Age''!To Σάββατο 15 Δεκεμβρίου μην χάσεις την μεγάλη επιστροφή των συναρπαστικών Godsleep! Έχεις πολλούς λόγους να είσαι εκεί...!Tην σκηνή ζεσταίνουν οι:Πάντρεμα 60s-70s αισθητικής με σύγχρονο rock'n'roll ήχο που φλερτάρει με τον ερωτισμό των μπαρουτοκαπνισμένων boogie και psychedelic blues.Στις αρχές του 2015, τέσσερεις τύποι, ύστερα από αρκετές συμπτώσεις, αποφάσισαν να δημιουργήσουν τους The BuzzDealers.Η μπάντα ηχογράφησε αμέσως το πρώτο της demo και έκτοτε έχει πραγματοποιήσει αρκετές εμφανίσεις σε γνωστά μαγαζιά της Αθήνας αλλά και της επαρχίας ενώ συμμετείχε και σε μεγάλα festivals όπως το Schoolwave festival 2015, Red FM 96.3 Contest, Φεστιβάλ Αμαρουσίου, Backyard Festival κ.α.Αυτή την περίοδο και ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του single τους 'Ambiguous Talk', οι BuzzDealers βρίσκονται σε διαδικασία ηχογράφησης του πρώτου τους full length album!Oι Hex είναι ένα τριμελές κουαρτέτο από την Αθήνα. Δημιουργήθηκαν το 2014 και μετά από προσθήκες και πτήσεις εξωτερικού, πήραν τη σημερινή τους μορφή πριν 2 χρόνια.Αφιερώνονται στην μπανάλ γλυκόπικρη γκαράζ ποπ με άτσαλες ενέσεις πανκ ψυχεδέλειας. Το καλοκαίρι του 2017 κυκλοφόρησαν ψηφιακά το πρώτο τους EP, ενώ το φθινόπωρο του 2018 θα κυκλοφορήσει το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους.