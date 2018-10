Hante., Buzz Kull, Box And The Twins: Σαββάτο 1 Δεκεμβρίου @ Death Disco

Hante. (FR) Buzz Kull (AUS) Box and The Twins (DE)

live at Death Disco!

Ωγύγου 16 και Λεπενιώτου 24, Ψυρρή

ΗΣΑΠ: ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΗΣΕΙΟ / ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ

ΜΕΤΡΟ: ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ





ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:

Περιορισμένη προπώληση 15€: Death Disco / Le Disque Noir

Περιορισμένη προπώληση 17€: Viva Network

Υπόλοιπη προπώληση και ταμείο 20€









HANTE. (FR)

BUZZ KULL (AUS)

BOX AND THE TWINS (DE)









Τοπρόκειται να αποτυπωθεί με τον καλύτερο τρόπο η σύγχρονη dark wave σκηνή, έτσι όπως αυτή εκφράζεται σε τρεις διαφορετικές γωνιές του πλανήτη.Οι. από τη Γαλλία, οιαπό την Αυστραλία και οι Γερμανοίεπισκέπτονται την Ελλάδα για να παρουσιάζουν στοτη δική τους, τόσο ιδιαίτερη αλλά και τόσο αντιπροσωπευτική προσέγγιση στο dark wave, σε μια βραδιά που δεν πρέπει να χάσει κανείς φίλος του είδους!Σχεδόν ένα χρόνο μετά τη προηγούμενη sold out παρουσία της στο Death Disco, οι Hante. επιστρέφουν στο τόπο του εγκλήματος!Hante. ονομάζεται το one woman project της Helene de Thoury από το Παρίσι που κρυμμένη πίσω από τα synths της αποδρά από την πραγματικότητα και αντιμετωπίζει τους φόβους της.Μέσω της σκοτεινής, συνθετικής και μελαγχολικής της μουσικής, αποκαλύπτει τα πιο κρυφά της συναισθήματα και προσφέρει έναν ξεχωριστό συνδυασμό από στοιχειωμένες darkwave ατμόσφαιρες και μοντέρνα electronics.To project του Marc Dwyer's Buzz Kull (προφέρεται Μπουζ Κουλ) συνδυάζει θορυβώδη synth lines και έντονα drum machines σε μια προσωπική παρακαταθήκη από τις εμπειρίες των ηχητικών του πειραματισμών μέσα στο χρόνο.Οι Box and The Twins από τη Κολωνία ταλαντεύονται ανάμεσα στη σκοτεινή dream pop και το new wave, ανάμεσα σε κιθαριστικές μελωδίες βουτηγμένες στη μελαγχολία και σε ζοφερά ηλεκτρονικά ηχοτοπία. Τα φωνητικά τους όμως αιωρούνται πάνω από αυτά και πάντα βρίσκουν το δρόμο προς το φως. Μέσα από τα τραγούδια τους, η τραγουδίστρια Box και ο συνεργάτης της Mike Twin, φανερώνουν τους σουρεαλιστικούς τους κόσμους - απειλητικούς, αλλά και καταπραϋντικούς. Ακόμη και αν - ή ακριβώς επειδή - μια συνεχής ανεκπλήρωτη επιθυμία και μια συνειδητοποίηση της ματαιοδοξίας όλων των πραγμάτων είναι η πηγή της δημιουργικής τους διαδικασίας, η μουσική του συγκροτήματος είναι ζοφερή αλλά όχι χωρίς ελπίδα.